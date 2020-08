La previa del Súper 8 en Lisboa sigue generando repercusiones en la antesala de la definición del torneo más importante de clubes. Diego Simeone sigue reforzando un estigma que lo persigue desde hace bastante tiempo. El pragmatismo es su religión, y al técnico argentino no le molesta.

En la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Leipzig, el Cholo fue enfático y expresó: "Ganar no es lo más importante, sino lo único que hay". Después habló también sobre las provocaciones del conjunto alemán: "No responde a opiniones de colegas que trabajan. Nada que comentar. El partido será importante ante un rival y un entrenador fantástico. Cambian de posiciones continuamente y atacan mucho. Sus números demuestran lo que son. Para eso mucho respeto. Hay que entender que lo importante no es ganar, sino que es lo único que hay".

Para finalizar agregó: "Ocupado en preparar el partido de la mejor manera, con la ilusión de que cualquier entrenador que participa en la Champions. No considero nada que no me acerque al partido con el Leipzig, no es importante ganar, sino lo único para seguir adelante"