Esta noche se definirán las nuevas zonas de la Copa Diego Armando Maradona, con la particularidad de que ahora podrá haber clásicos.

De hecho, se esperan unos cuantos porque podrían coincidir hasta cuatro equipos grandes en el mismo grupo de la Fase Campeonato.

Cada grupo tendrá tres primeros y tres segundos, y los que hayan ganado sus zonas previas jugarán tres partidos como local y solo dos de visitante.

La única limitante es que no se puede compartir grupo con un equipo que ya se jugó. Por ejemplo: River no estará con Banfield y Boca no estará con Talleres, por citar dos casos.

Los equipos que finalizaron primeros fueron: Atlético Tucumán, Colón, River, Boca, San Lorenzo y Huracán. Mientras que segundos salieron: Arsenal, Independiente, Banfield, Talleres, Argentinos o Aldosivi -último lugar que falta determinar- y Gimnasia.

Así, si la suerte lo depara, podrían coincidir River, Boca y San Lorenzo, como primeros, y a ellos sumarse Independiente, en lo que sería un grupo a puro clásico.