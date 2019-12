Talleres informó este viernes que Hermes Desio, es el nuevo director general de fútbol infanto juvenil.

Tras su paso en la estructura de divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, asumió en el 2017 como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante este periodo, la estructura de selecciones juveniles logró una transformación ubicando nuevamente a la Argentina en los primeros planos de las diferentes competencias internacionales en sus respectivas categorías.

Fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017, Sub 17 en 2019 y Sub 20 en 2019, además de subcampeón sudamericano sub 15 en 2019.

Tiene 49 años y nació en Corral de Bustos, Córdoba.

"De esta forma, a través del nuevo equipo de trabajo, se buscará continuar mejorando y perfeccionando el exitoso proceso de desarrollo en la estructura de divisiones inferiores de la institución", expresa parte del comunicado oficial.