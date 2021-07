Como no se repuso plenamente de una lesión de unos de sus hombros, Juan Cruz Komar no viajó porque el DT Alexander Medina no lo arriesgará para visitar a Newell’s el próximo sábado a las 15.45.

Enzo Díaz -habitualmente es lateral-, el pibe Julián Malatini -hace unos días superó los síntomas de Covid-19 o Nahuel Tenaglia son las alternativas de reemplazo que maneja “el Cacique”.

Talleres formaría con: Herrera; Tenaglia, Pérez, Díaz o Malatini y Martino o Díaz; Méndez y Navarro; García, Auzqui y Valoyes; Santos.