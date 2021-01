Talleres viajó a Santa Fe para enfrentar a Colón este domingo desde las 21:30 por la ultima fecha de la Zona B de la Copa Diego Maradona.

Es una "finalísima", ya que debe ganar y esperar que San Lorenzo le gane a Banfield., para poder disputar la final con el ganador de la Zona A.

El equipo de Alexander Medina realizó practica de fútbol este viernes en La Boutique, almorzó y emprendió rumbo a la provincia vecina.

El DT no dio a conocer el once inicial, sin embargo no podrá contar con Favio Cabral. El atacante tiene molestia muscular y se le están realizando estudios.

El "Cacique" aun no define algunos puestos. Augusto Schott o Javier Gandolfi, y Marcos Diaz o Joaquín Blázquez en el arco.

Por su parte Mauricio Pochettino llegaría en condiciones.

El cruce contará con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de ESPN (no hace falta tener el pack futbol para verlo).

Probable formación: Blázquez; Schott, Tenaglia, Pérez, Díaz; Navarro, Méndez; Fragapane, Pochettino, Valoyes; Auzqui.