Estudiantes de Rio Cuarto se impuso 1-0 ante Chaco For Ever por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputó en cancha de Atlético Rafaela de Santa Fe.

El tanto del triunfo vino luego que el arbitro Silvio Trucco sancione penal por la falta de Alan Giménez que bajó en el área a Parisi. Néstor Ortigoza fue el autor del tanto del triunfo a los 48 minutos de penal.

Así el Celeste consiguió el pase a los 16vos de final donde se medirá con Arsenal o Huracán Las Heras.

Formaciones

Estudiantes: Brian Olivera; Francisco Dutari, Alan Vester, Emanuel Schmith y Lautaro Formica; Maximiliano Padilla, Álvaro Cuello, Marcos Fernández y Néstor Ortigoza; David Muller; Lautaro Parisi.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Humberto Vega, David Valdez, Alan Giménez y César More; Ramiro Alderete, Claudio Santa Cruz, Emanuel Díaz y Juan Pablo Varona; Leonardo Valde; Matías Romero.