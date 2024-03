Tercer triunfo consecutivo de los Dogos XV

En los primeros 20 minutos, Dogos tenía el partido bajo control, con la posesión de la pelota y con sus backs tratando de romper una defensa de Yacaré que se mostraba ordenada.

Fue en dos distracciones de la visita que nuestro equipo pudo facturar a través de los tries de Wenger y Soler.

La visita, por su lado, aprovechó para interceptar lo que era un ataque prometedor de Dogos y se fue derecho al ingoal para estampar el 12-7 con el que cerró el primer tiempo.

En el complemento, el trámite del partido fue distinto. Ambos equipos encontraban muchos espacios en sus ataques y las defensas se veían cada vez más vulnerables, por lo que se hizo un partido golpe por golpe: Mientras que Dogos apoyó cuatro tries, Yacaré hizo lo propio en tres oportunidades.

Así, Dogos se quedó con una victoria (36-32) tan ajustada como valiosa.

Dogos XV: 1. Santiago Pulella, 2. Boris Wenger, 3. Octavio Ignacio Filippa; 4. Lautaro Simes, 5. Franco Molina (C); 6. Ignacio Gandini, 7. Lorenzo Colidio, 8. Valentin Cabral; 9. Agustin Moyano, 10. Julián Hernández; 11. Ernesto Giudice, 12. Leonardo Gea Salim, 13. Felipe Mallía, 14. Lautaro Cipriani, 15. Mateo Soler.

Suplentes: 16. Tomás Bartolini, 17. Juan Aguirre, 18. Pedro Delgado, 19. Felipe Villagran, 20. Aitor Bildosola, 21. Nicolás Viola, 22. Valentino Di Capua, 23. Nahuel Romero.

Cambios: Viola por Moyano, Aguirre por Pulella, Dicapua por Mallía, Delgado por Filippa, Bildosola por Molina, Bartolini por Wenger, Villagran por Gandini, Romero por Giudice.

Amonestados: Cabral

Yacaré XV: 1. Ezequiel Reyes, 2. Axel Zapata (C), 3. Rolando Portillo; 4. Ignacio Martínez, 5. Lucio Anconetani Ca; 6. Juan Cruz Pérez, 7. Felipe Puertas, 8. Nicolás Parada; 9. Juan Cruz Strada, 10. Joaquín Lamas; 11. Juan González, 12. Ramiro Amarilla, 13. Tomás Vanni, 14. Thomas Mac Call, 15. Juan Manuel Molinuevo.

Suplentes: 16. Ignacio Palillo Neri, 17. Daniel Cabral, 18. Estéfano Aranda, 19. Juan José Heisecke Schauman, 20. Ariel Núñez, 21. Diego Miño, 22. Sebastián Urbieta, 23. Arturo López.

Cambios: López por Mac Call, Cabral por Reyes, Heisecke por Martínez, Aranda por Portillo, Núñez por Parada, Urbieta por Vanni, Pallillo por Zapata.

Amonestados: Aranda

Tantos PT: 5' Try de Wenger (D), 22' Try de Soler conv. por Hernández (D), 32' Try de Puertas conv. por Lamas (Y).

Tantos ST: 1' Try de Cipriani (D), 7' Penal de Lamas (Y), 9' Try de Soler (D), 12' Try de Lopez (Y), 17' Penal de Lamas (Y), 22' Try de Giudice conv. por Hernández (D), try de López conv. por Lamas (Y) , 37' Try de Viola conv. por Dicapua (D), 40' Try de Pérez conv. por Lamas (Y).

Final: Dogos XV 36 - Yacaré XV 32