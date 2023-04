Tercer triunfo en fila de Atenas en la Liga Nacional

Buen arranque para ambos equipos, Atenas aprovechando el tiro exterior (tres de cuatro) y Oberá rotando la pelota para encontrar el mejor lanzador. Pasado cinco minutos estaban 16 a 17 arriba los visitantes. La paridad siguió hasta cerrar los primeros diez, donde los misioneros terminaron ganando por dos (27-29).

En la rotación del banco, fue Oberá quien sacó ventaja. Con una plantilla más larga pudo despegarse aunque no logró llegar a los dos dígitos. Con el empuje del juvenil Matías Stanic, el Griego volvió a achicar y mantenerse en juego. Un par de buenas defensas y recuperando varios rebotes en ofensiva le permitieron al local pasar al frente 41 a 39 restando 3.30. Lo que siguió fue lo más parejo del encuentro, Oberá se volvió a llevar otro cuarto solo porque Xavier Carreras clavó un triple sobre la chicharra para cerrar 49-52 arriba.

Durante los primeros minutos del tercero la paridad siguió, Atenas no aflojó y le dio pelea a un equipo que se encuentra entre los cuatros primeros de la competencia. Omar Cantón era la principal vía de gol del local con 21 puntos. Mientras que en Oberá, Charles Mitchell aportaba 13. Quizás en su mejor momento de la temporada, no solo por no desesperar sino por encontrar buenas ofensivas y defender a muerte cada bola, Atenas pasó al frente y llegó a sacar siete de diferencia 69 a 62. Oberá no pudo y no logró encontrar el aro, solo convirtió 10 puntos en el cuarto que terminó 72 a 62 para el Griego.

Pese al desgaste mayor que hizo Atenas, la gran virtud fue no bajar la intensidad y soportar los intentos de reacción de la visita. Por momentos fue Cantón (23) y por otros Mariani (21) fueron los encargados de darle puntos a los dueños de casa. Franco Giorgetti (17) daba la cara en el Celeste.

Los dirigidos por Alvaro Castiñeira debían demostrar que podían ante un rival claramente superior, teniendo en cuenta como llegaban a este partido, y así fue, Atenas ganó un gran juego y alimenta las esperanzas pensando en el final de la temporada.

Ahora el Griego deberá viajar a La Rioja para enfrentar a Riachuelo el próximo miércoles 5 de abril.

Síntesis

Atenas 96: Alejandro Konsztadt 6, Federico Mariani 22, Octavio Sarmiento 4, Fabian Jaimes 15, Omar Cantón 26 (FI), Deión McClenton 10, Matías Stanic 10, Máximo Araujo 3, Lee Aaliya 0, Ignacio García 0, Mirko Kozar 0, Erick Mecias 0. DT Alvaro Castiñeira.

Oberá 86: Nicolás De Los Santos 5, Jonathan Maldonado 14, Franco Giorgetti 17, Xavier Carreras 17, Charles Mitchell 16 (FI), Jonatan Torresi 8, Matías Sandes 7, Gastón Córdoba 2, Francisco Tarnowyk 0, Alejo Azpilicueta 0, Nicolás Quiroga 0, Santiago Konaszuk 0. DT Fabio Demti

Parciales: 1) 27-29 (27-29), 2) 49-52 (22-23), 3) 72-62 (23-10), 4) 96-86 (24-24).

Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti