Tras la derrota ante Talleres, Carlos Tevez se refirió a la difícil situación personal que enfrenta él y su familia al tener a su padre en estado delicado por padecer diabetes y tras haber sufrido el contagio de coronavirus.

"Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien. En el entretiempo a veces me largo a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar. Son momentos que uno no puede explicar", dijo "El Apache" a ESPN2. Y agregó: "No es fácil. Voy a visitar a mi viejo y después tengo que salir entero para jugar al fútbol. Uno no sabe de dónde saca fuerzas. Lo importante es que estoy fuerte y es gracias a la gente de Boca y mi familia. Si es otro momento que no estoy disfrutando, seguramente estaría en mi casa".

Tevez también se refirió al mensaje de apoyo que en forma de bandera impulsaron los hinchas xeneizes, solidarizándose de su situación.

"Eso también me llena el alma. Son los que me sostienen, los que están. Entrar a la cancha, ver la bandera... Inflás el pecho. Esto sigue. Estoy de pie, como mi familia".

En la nota, Carlos Tevez reconoció que se equivocó al golpear a Tomás Pochettino apenas iniciaso el juego y se refirió a la decisión de Javier Mascherano y Fernando Gago de dejar la práctica profesional de´fútbol.

Mirá el video.