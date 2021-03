Carlos Tevez, capitán y referente de Boca Juniors, regresó a los entrenamientos con el plantel "xeneize" tras ausentarse ocho días por el fallecimiento de su padre, el domingo 21 de febrero pasado.



Tevez llegó al predio de Casa Amarilla, contiguo a la Bombonera, pasadas las 8, para comenzar a trabajar con el plantel a la órdenes del director técnico Miguel Russo.



El "Apache" abandonó la concentración de Boca en Rosario -con permiso especial- horas antes de enfrentar a Newell's Old Boys, no bien se enteró del fallecimiento de Segundo, su padre adoptivo y referente de su vida.



Tras la ceremonia del sepelio en un cementerio privado de Pilar, Tevez se trasladó junto con su familia al campo que tiene en la localidad bonaerense de Maipú, de donde regresó el fin de semana pasado.



El futbolista trabajará con sus compañeros y seguramente no será convocado por el cuerpo técnico para estar entre los concentrados, para enfrentar mañana a Claypole por los 32avos. de la Copa Argentina en el estadio de Lanús.