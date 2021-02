El golfista Tiger Woods resultó herido en un accidente de tránsito y fue liberado con pinzas hidráulicas de rescate, así lo indicó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

El vehículo de Woods volcó en la frontera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes.

Tiger Woods viajaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road cuando se estrelló. El golfista fue trasladado a un hospital local por sus heridas. La investigación del accidente está en curso.

Tiger Woods, de 45 años, ganó el Torneo Masters cinco veces, el US Open tres veces, el PGA Championship cuatro veces y el British Open tres veces.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w