El partido por el título se jugará el domingo 20 de agosto a las 7 de la mañana (hora argentina). El escenario será el Stadium Australia de Sydney que tendrá un marco inigualable ya que sus casi 85 mil localidades están agotadas.

Por el tercer puesto jugarán los equipos que perdieron las semifinales: Suecia y Australia se medirán el sábado 19 a las 5 de la mañana.

Cómo llegó Inglaterra a la final del Mundial femenino

Las últimas campeonas de las Eurocopa terminaron primera en el Grupo D, con puntaje ideal. Luego eliminaron a Nigeria (0-0 y 4-2 en los penales), a Colombia (2-1) y a Australia (3-1). Dirigidas por la neerlandesa Sarina Wiegman, jugarán la primera final de su historia.

Cómo llegó España a la final del Mundial femenino

Vigentes campeonas en las categorías Sub 17 y Sub 20 femeninas, las ibéricas quedaron segundas en el Grupo C, por debajo de Japón. Posteriormente superaron a Suiza (5-1), Países Bajos (2-1 y Suecia (2-1).

Mundial femenino: día y hora del partido por el tercer puesto

Sábado 19 de agosto, 5.00 (hora argentina): Suecia vs Australia

Mundial femenino: día y hora de la final

Domingo 20 de agosto, 7.00 (hora argentina): España vs Inglaterra

Mundial femenino: como ver por TV el partido por el tercer puesto y la final

El partido por el tercer puesto y la final de la Copa del Mundo femenina podrá verse por los canales 610 y 1610 de DSports. También estará disponible de manera online por la plataforma DGO.

El encuentro decisivo, además, será transmitido por la TV Pública.