El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, avanzó este sábado a los cuartos de final del certamen de Toulouse (Francia), correspondiente a la quinta etapa del Circuito internacional de la especialidad, que organiza la World Rugby, al vencer a Inglaterra por 19 a 7 (PT 12 a 0).



El cotejo se jugó en el Stade Ernest-Wallon, por el Grupo A y Argentina, que viene de ganar el Seven de Vancouver (Canadá), jugará ante Irlanda, segundo del Grupo D, a las 13.04 en la próxima instancia.



La Argentina logró los puntos con tries de Matías Osadczuk (2) y Marcos Moneta, con dos conversiones de Tobías Wade; mientras que Inglaterra, que también avanzó a cuartos de final, sumó un try por intermedio de Wil Horme convertido por Tom Emery.



El representativo nacional formó con: Osadczuk, Felipe Del Mestre, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Moneta, Santiago Vera Feld y Wade. Ingresaron posteriormente Luciano González, Germán Schultz, Franco Sábato, Joaquín De la Vega y Joaquín Lamas.



Para los británicos jugaron: Jamie Barden, Hayden Hyde, Jamie Adamson, Alex Davis, Tom Bowen, Frederick Roddick y Homer, entrando después Emery, Max Clementson, Blake Boyland, Calum Randle y Joe Borwning.

La Argentina fue primera con 7 puntos y saldo de +43, segundo Inglaterra con 7 y +18, tercero Canadá con 7 y +14 y cuarto Japón con 3.



Por el grupo B deben definir el primer y segundo puesto Francia y Fiyi, en el Grupo C Australia fue primero y Estados Unidos segundo y en el D Samoa el ganador e Irlanda segundo.



En cuartos de final jugarán:



Argentina-Irlanda (13.04 de la Argentina)



Samoa -Inglaterra (13.48)



Australia-Francia o Fiyi (15.05)



Francia o Fiyi-Estados Unidos (16.03).



El próximo certamen se llevará a cabo en Londres, el 28 y 29 de mayo. En el circuito Mundial de Seven el seleccionado argentino es segundo con 105 puntos, a seis del puntero Sudáfrica.

Telam/Espn