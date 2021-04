Los asistentes a un evento deportivo que trascurría en ese lugar aseguraron que el reptil, de unos dos metros de longitud, salió del agua y decidió devorar a un pez que literalmente “explotó” entre las mandíbulas del cocodrilo, según los testigos.

Los episodios que involucran cocodrilos en campos de golf no son raros en esa región de ese país.

Incredible moment giant crocodile savages a barramundi to death in front of stunned golfers

