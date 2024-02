Una imagen que se repite: Los Pumas 7’s en lo más alto del podio

Por primera vez el seleccionado argentino conquistó tres títulos consecutivos y, además, se convirtió en tricampeón del Seven de Vancouver al ganar en 2022, 2023 y 2024. En la definición del certamen canadiense, cuarto capítulo del calendario del SVNS 2024, la Argentina derrotó con autoridad a Nueva Zelanda por 36-12 (parcial 12-12), y se consolida en el primer puesto del ranking mundial (acumula 78 puntos), ahora con una diferencia de 24 puntos sobre sus escoltas Irlanda y Fiji (ambos suman 54 unidades). Es la medalla dorada Nº 9 para la Argentina desde la creación del circuito, y la presea Nº 46 (también ganaron 16 medallas de Plata y 21 de Bronce).

En el primer compromiso de la jornada, Los Pumas 7’s ganaron la semifinal Nº 11 de forma seguida al aventajar a los Estaos Unidos por 35-19 (parcial de 21-7), mientras que los neozelandeses apoyaron cuatro tries (Akuila Rokolisoa hizo dos) y eliminaron a Francia por 28-26.

La selección argentina venía de imponerse en el último choque con los neozelandeses, en las semifinales de Dubai por 21-19 (el 3 de diciembre de 2023), y mantuvo ese andar triunfante ante los kiwis.

Los Pumas 7’s fueron protagonistas en las cuatro finales de la actual temporada (Dubai, Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver), en las que lograron tres éxitos y sufrieron un traspié. Pero en estas cuatro actuaciones por el Oro, marcaron un total de 119 puntos y recibieron solamente 41 (en ninguna final recibieron más de 12 tantos en contra). Un dato que ejemplifica la contundencia en este recorrido y el por qué están en lo más alto del ranking mundial, con una ventaja de 24 puntos sobre sus dos actuales escoltas (Irlanda y Fiji). En el cotejo por la medalla de Bronce, Francia goleó a los Estados Unidos por 42-12 con seis tries (uno de ellos de Antoine Dupont).

Por séptima oportunidad consecutiva, el seleccionado argentino accedió al partido decisivo y, al dejar en el camino a los Estados Unidos, mejoró el récord que estaba en poder de Sudáfrica (16 victorias entre 2021 y 2022) al alcanzar 17 compromisos seguidos sin derrotas en un mismo certamen. Ese registro se amplió con el festejo en la final. En resumen, los dirigidos por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano establecieron una secuencia en Vancouver de 18 partidos sin derrotas (17 éxitos y un empate con Francia por 12-12 en el certamen de 2022); la última caída de la selección nacional en territorio canadiense fue el 10 de marzo de 2019 en las semifinales por la Copa de Plata ante Nueva Zelanda por 26-21.

El próximo fin de semana se desarrollará la quinta etapa del SVNS 2024 con el Seven de Los Ángeles (1º, 2 y 3 de marzo), certamen en el cual Los Pumas 7’s competirán en la Zona A con Sudáfrica, Irlanda y España; en la Zona B se medirán los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Samoa, y en la Zona C estarán Francia, Fiji, Gran Bretaña y Canadá.

La tercera y última jornada del Seven Vancouver abrió con los duelos entre los cuatro mejores del certamen. Y en las semifinales se volvieron a cruzar los caminos de la Argentina y los Estados Unidos, que no se veían las caras desde las semifinales por el noveno puesto del Seven de Sydney de la temporada 2022/2023.

Y en esta oportunidad, el conjunto argentino se mostró contundente; los tres tries en el primer capítulo (Joaquín Pellandini y dos anotaciones de Matías Osadczuk) establecieron un parcial dominante (por 21-7 con el try de Perry Baker). En la segunda parte, el seleccionado nacional golpeó al minuto de juego con el try de Tobías Wade y luego, con la conquista de Agustín Fraga, los números ya fueron categóricos (35-7). Madison Hughes descontó con dos tries, pero el triunfo argentino no estuvo comprometido (35-19), y cumplió con la asistencia perfecta en las finales de la temporada.

Para enfrentar al combinado norteamericano en las semifinales, la Argentina se presentó con: Luciano González, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Germán Schulz; Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Matías Osadczuk y Marcos Moneta; después ingresaron Gastón Revol, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Rodrigo Isgró (por un estado gripal, Santiago Mare no estuvo disponible en la jornada decisiva del torneo). Los cinco tries argentinos fueron de Osadczuk (2), Pellandini, Wade y Fraga; Wade aportó cuatro conversiones y Pellandini acertó una conversión.

Los All Blacks representan siempre una gran exigencia, y esa certeza se rubricó con el comienzo adverso, porque con dos rápidas conquistas (Joe Weber y Brady Rush) se pusieron en ventaja por 12-0. Pero la adversidad no detuvo al conjunto argentino, que nuevamente resurgió con grandeza. Marcos Moneta abrió el camino, y luego el potente Luciano González cerró el parcial igualado (12-12).

En el reinicio de las acciones, llegó el show de Matías Osadczuk, autor de un hat-trick definitivo para imponer una distancia inalcanzable (31-12) y una victoria absoluta, que se selló con el try de Matteo Graziano (36-12). En un segundo de plena contundencia, el seleccionado argentino se abrazó nuevamente al Oro en Vancouver.

La Argentina repitió su alineación para afrontar en cotejo decisivo en el BC Place Stadium: Luciano González, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Germán Schulz; Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Matías Osadczuk y Marcos Moneta; después entraron Gastón Revol, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga y Rodrigo Isgró. Tres de los seis tries del equipo argentino los apoyó Osadczuk, y las otras conquistas fueron de Moneta, González y Graziano; Wade, goleador del seleccionado, aportó tres conversiones.

A continuación, el detalle del andar de Los Pumas 7’s en el Seven de Vancouver 2024:

Argentina 12 vs Canadá 10 (Zona A)

Argentina 38 vs España 7 (Zon A)

Argentina 24 vs Fiji 19 (Zona A)

Argentina 14 vs Samoa 12 (cuartos de final)

Argentina 35 vs Estados Unidos 19 (semifinales)

Argentina 36 vs Nueva Zelanda 12 (final)

Los resultados de la tercera y última jornada del Seven de Vancouver:

Semifinales

Argentina 35 vs Estados Unidos 19

Nueva Zelanda 28 vs Francia 26

Canadá 12 vs España 17 (play-off del 11º puesto)

Sudáfrica 24 vs Australia 7 (play-off del 9º puesto)

Gran Bretaña 19 vs Samoa 14 (play-off del 7º puesto)

Irlanda 24 vs Fiji 19 (play-off del 5º puesto)

Definición

Francia 42 vs Estados Unidos 12 (tercer puesto)

Argentina 36 vs Nueva Zelanda 12 (final por el Oro)

EL RANKING

Disputado el Seven de Vancouver, cuarta escala del SVNS 2024, el ranking de la temporada quedó de la siguiente manera (los ocho primeros accederán a la Gran Final de Madrid):

Argentina 78 puntos

Irlanda 54 puntos

Fiji 54 puntos

Nueva Zelanda 50 puntos

Australia 47 puntos

Sudáfrica 46 puntos

Francia 36 puntos

Estados Unidos 30 puntos

Samoa 20 puntos

Gran Bretaña 17 puntos

España 13 puntos

Canadá 11 puntos

LAS FINALES DE LOS PUMAS 7’S EN EL SVNS

Desde la creación del SVNS, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 25 oportunidades, y en nueve de ellas obtuvo la victoria. Desde el primer certamen de la historia del WRSS (Dubai 1999), Los Pumas 7’s participaron en un total de 202 etapas (incluida la actual en Vancouver), y este es el detalle de todas las finales que disputó el seleccionado argentino:

25/02/2024 Argentina 36 vs Nueva Zelanda 12 Seven de Vancouver

28/01/2024 Argentina 31 vs Australia 5 Seven de Perth

10/12/2023 Argentina 45 vs Australia 12 Seven de Ciudad del Cabo

03/12/2023 Argentina 7 vs Sudáfrica 12 Seven de Dubai

21/05/2023 Argentina 35 vs Fiji 14 Seven de Londres

14/05/2023 Argentina 19 vs Nueva Zelanda 24 Seven de Toulouse

09/04/2023 Argentina 17 vs Nueva Zelanda 19 Seven de Singapur

05/03/2023 Argentina 33 vs Francia 21 Seven de Vancouver

26/02/2023 Argentina 12 vs Nueva Zelanda 22 Seven de Los Ángeles

22/01/2023 Argentina 14 vs Nueva Zelanda 10 Seven de Hamilton

17/04/2022 Argentina 29 vs Fiji 10 Seven de Vancouver

23/01/2022 Argentina 17 vs Sudáfrica 24 Seven de Málaga

04/03/2018 Argentina 0 vs Estados Unidos 28 Seven de Las Vegas

10/12/2017 Argentina 14 vs Nueva Zelanda 38 Seven de Ciudad del Cabo

13/12/2015 Argentina 14 vs Sudáfrica 29 Seven de Ciudad del Cabo

15/02/2009 Argentina 19 vs Inglaterra 14 Seven de San Diego

10/12/2005 Argentina 19 vs Fiji 21 Seven de George

13/02/2005 Argentina 5 vs Nueva Zelanda 34 Seven de Los Ángeles

05/02/2005 Argentina 7 vs Nueva Zelanda 31 Seven de Wellington

15/02/2004 Argentina 21 vs Nueva Zelanda 12 Seven de Los Ángeles

28/03/2004 Argentina 12 vs Inglaterra 22 Seven de Hong Kong

04/04/2001 Argentina 19 vs Sudáfrica 24 Seven de Singapour

1º/06/2003 Argentina 17 vs Sudáfrica 35 Seven de Cardiff

05/01/2002 Argentina 7 vs Nueva Zelanda 21 Seven de Santiago (Chile)

21/04/2002 Argentina 17 vs Nueva Zelanda 21 Seven de Singapur

TODAS LAS MEDALLAS DE LOS PUMAS 7’S EN EL CIRCUITO MUNDIAL:

En lo que va de la historia, el seleccionado ha cosechado un total de 46 medallas, y el detalle es el siguiente:

Oro (9): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024 y Vancouver 2024.

Plata (16): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2015, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles, Singapur y Toulouse 2023 y Dubai 2024.

Bronce (21): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021 y Sevilla 2022.