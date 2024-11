Venezuela terminó 1-1 ante Brasil y la igualdad se sumó a las que ya había conseguido ante Uruguay (0-0), Argentina (1-1) y Ecuador (0-0). Antes, además, le había ganado a Paraguay (1-0) y a Chile (3-0). Lo malo para los dirigidos por Fernando Batista, que no estuvo en el banco por sanción y lo reemplazó Leandro Cufré: hace siete fechas que no ganan.

Fue vibrante el duelo, de ida y vuelta, con muchas situaciones, con un penal fallado por Vinicius, con una roja y con un par de grifos que se abrieron minutos antes del final. El empate, al cabo, fue justo, más allá de que los visitantes tuvieron las más claras.

Brasil sigue sin aparecer en su esplendor, con ese juego más bien directo, de delanteros estelares y de laterales profundos. La parte de los defensores por las bandas es la que más le está costando encontrar al entrenador Dorival Júnior, aunque no tiene problemas con los atacantes. Mucho se habló en las últimas semanas de Vinicius, de la supuesta injusticia de no otorgarle el Balón de Oro. Pero el mejor brasileño del momento no es el futbolista de Real Madrid, sino Raphinha, el zurdo que la rompe en Barcelona.

Dorival buscó inyectarle aún más confianza a Raphinha y le dio la número 10, vacante por las lesiones de Neymar y Rodrigo. El extremo del elenco culé, que brilló en el Leeds de Bielsa, se convirtió así en el 115 futbolista en vestir el emblemático dorsal. ¿Y cómo lo correspondió? Jugando un gran partido y regalando un gol de crack de tiro libre. Los números de Raphinha desde julio: jugó 21 duelos, anotó 25 goles y dio 10 asistencias.

No brilló Brasil, que apostó por un 4-2-3-1, con Vinicius (que se mostró peleador y fastidioso como de costumbre) y Savio por las bandas, Raphinha de enlace e Igor Jesús de referencia. La búsqueda del entrenador se conoce: está llevando adelante una renovación parecida a la que realizó Lionel Scaloni en 2018. Por eso no sorprende toparse con nombres no conocidos para el futbolero promedio: en Venezuela fueron titulares Vanderson (Monaco) y Abner (Lyon).

El complemento comenzó con el empate del ingresado Segovia a los 41 segundos. Después, el local aguantó. Romo le atajó un penal a Vinicius: pateó suave al palo izquierdo del arquero. Los minutos finales fueron de lucha tras la expulsión de Alexander González por agresiones a Vinicius y Gabriel Martinelli. Pero Venezuela logró su objetivo y le empató a otro gigante, como ya lo había hecho con Argentina y con Uruguay.

Un dato más para mensurar la actualidad de Venezuela: es la tercera Selección en la historia de las Eliminatorias que no perdió ninguno de los dos partidos contra Brasil. Antes lo habían logrado Uruguay, en dos oportunidades (2002 y 2006) y Colombia (2010). Sí, la Vinotinto logró algo que Argentina jamás.