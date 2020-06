Esto es lo que dijo el presidente de la Academia de Avellaneda, Víctor Blanco:

El retorno de la actividad: "Hay una intención de retomar los entrenamientos a fines de julio cumpliendo todos los protocolos. La competencia seguramente demore bastante más".

El mercado de pases que se viene: "Yo creo que va a ser bastante austero. Puede ser que venga algún jugador puntualmente pero mucho movimiento no va a haber".

Ricardo Centurión: "Lo venderíamos a Boca, no tenemos ningún tipo de problemas en negociar jugadores con rivales clásicos u otros equipos que son competencias. Lo más importante es que rindan profesionalmente".

El plantel: "A nosotros nos vuelven 18 jugadores y no se pueden quedar todos en el club. Junto con Sebastián (Beccacesse) y Digo (Milito) veremos los puestos que necesitamos, los que tengan mejores ofertas tendrán otros destinos. Creo que los jugadores se tienen que adaptar a las circunstancias, todos estamos sufriendo con esta situación".

El estadio y la selección: "Hace un tiempo nos postulamos para ser sede de la Copa América o algún campeonato mundial. Avellaneda se lo merece, representa mucho futbolísticamente.

Javier García y Cvitanich: "La idea es que sigan con nosotros. Le hicimos una propuesta a cada uno, ahora es una decisión de ellos. Cuando uno hace un mercado de incorporaciones flaco, trata de reforzarse por mantener su plantel".

Sebastián Saja: "No sólo es un gran profesional, también una enorme persona. Estoy muy agradecido con el y no me queda ninguna duda que en algún momento volverá a Racing".

Lautaro Martinez: "Me llamó mucha gente por él pero nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Si se llega a dar su venta sería maravilloso, recién cuando se cierre la operación contaremos lo que nos toca y defenderemos los intereses del club".

Rodrigo De Paul: "Si es transferido obviamente tendremos nuestra parte al igual que Musso. Esa fue una camada de jugadores muy importantes, se viene trabajando muy bien en inferiores y eso nos da mucho placer".

Lisandro López: "Posiblemente siga un poco más, puede ser hasta junio. Nos pusimos de acuerdo en la parte económica pero igual con este tipo de jugadores no hay problema. Ellos mismos van marcando cómo se sienten día a día".