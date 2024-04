Victoria de Dogos XV

El partido comenzó con mucha intensidad, pero por sobre todo, con muchas imprecisiones de los dos equipos. Con el paso de los minutos, el local fue capitalizando las oportunidades que tuvo acertando las patadas a los palos.

Dogos XV, logró controlar las formaciones fijas y las utilizó como su arma principal de ataque, logrando un Try Penal a los 37 minutos (amarilla para Sanguinetti) y luego de un penal convertido por el local, el primer tiempo se cerró con un 12 a 10 a favor de Peñarol.

A los 6 minutos del segundo tiempo, Dogos XV pudo aterrizar en el ingoal contrario de la mano de Efraín Elías. El partido continuó con mucha lucha de forwards y con errores de manejo que generaron muchas trabas, pero el equipo argentino logró cambiar performance y mostrarse más parecido a su juego característico. El scrum, su fuerte en la noche uruguaya le dio un Try Penal y así cerró el encuentro.

El partido fue arbitrado por Tomás Bertazza y contó con Juan Manuel Martínez y Claudio Cativelli, como colaboradores.

La fecha se completa mañana sábado, con el partido entre Cobras Brasil y Pampas y el domingo con American Raptors vs Selknam.

Síntesis del partido

Dogos XV: 1. Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Simes, Lautaro; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Cabral, Valentín; 8. Efrain, Elías; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Soler, Mateo; 12. Mallia, Felipe; 13. Sánchez Valarolo, Faustino; 14. Cipriani, Lautaro; 15. De Vertiz, Agustín.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Aguirre, Francisco; 18. Delgado, Pedro; 19. Colidio Lorenzo; 20. García Hamilton, Facundo; 21. Viola, Nicolás; 22. Dicapua Valentino; 23. Gea Salim, Leonardo.

HC: Nicolás Galatro.

Cambios: Gea Salim por Sanchez Valarolo ; Delgado por Fillipa ; Colidio por Cabral ; Viola por Moyano; García Hamilton por Bildosola;



Peñarol Rugby: 1. Sanguinetti, Mateo; 2. Myszka, Joaquin; 3. Martirene, Santiago; 4. Rosamarino, Manuel; 5. Bianchi, Lucas; 6. Civetta, Santiago (C); 7. Deus, Carlos; 8. Diana, Manuel; 9. Álvarez, Santiago; 10. Zuccarino, Juan; 11. Soto, Dante; 12. Alonzo, Juan Manuel; 13. Suarez, Joaquín; 14. Hontou, Juan; 15. Álvarez, Ignacio.

Suplentes: 16. Garcia, Francisco; 17. Perillo, Mateo; 18. Silvera, Duban; 19. Morales, Agustín; 20. Etcheverry, Tomas; 21. Hoblog, Pedro; 22. Arcos Pérez, Felipe; 23. Grille, Valentín.

HC: Leonardo Senatore.



Cambios: Perillio por Hontu (reemplazo por amarilla del 1); García por Myszka ; Arcos por Suarez ; Hoblog por Álvarez S; Perillo por Sanguinetti ; Grille por Hontou ; Sillvera por Martirene



Sanciones: 37´ Amarilla Sanguinetti; 75´ Silvera



Primer Tiempo: 5´ Penal Zuccarino (P); 25´ Penal Hontou (P) ;28´ Penal Hernández (D); 33´ Penal Hontou (P); 37´ Try Penal (D); 40´Penal Zuccarino (P)



Segundo Tiempo: 46´ Try Elías (D) con conversión de Hernández ; 68´ Penal Hernández (D) ; 75´ Try penal (D)