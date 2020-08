El entrenador de Atlético de Tucumán se quejó por no haberse tomado ninguna medida en contra del Millonario: "Como es River, todo el mundo dice 'no fue para tanto'. Pero si Atlético Tucumán, Chicago o Almirante Brown no se presenta a jugar un partido, vos te imaginas la Argentina... Pero la queremos cambiar porque fue River".

"Lo de River no fue una situación sanitaria, sino una situación política, sino no se entiende. Habiendo 150 infectados en el país y ningún muerto quiso suspenderlo, y ahora quiere reiniciarlo porque participan en alguna Copa, cuando hay 200 muertos por día"

"A mí me da la impresión que actuó mal, me parece que no era el camino. Para mi lo de River no fue normal y lo manifesté", dijo Zielisnki y enseguida arremetió contra la organización de los torneos en Argentina: "No somos capaces de organizar un campeonato que dure por lo menos tres o cuatro años".

Y en la misma sintonía, pidió por la continuidad de la Copa de la Superliga, la cual la AFA decidió suspenderla de forma definitiva: "Teóricamente vamos a jugar un campeonato corto, de septiembre a enero, entonces por qué no podemos continuar el que estábamos jugando"