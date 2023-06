A ver, Litto Nebbia tenía 19 años cuando escribió La Balsa junto a Tanguito, quien sumaba un par más, 21. Luis Alberto Spinetta tenía 19 años cuando grabó y publicó Muchacha Ojos de Papel, y Ricardo Soulé escribió La Biblia según Vox Dei a los 20. Entonces Wos, que ya tiene 25, no es un niño. Es, en todo caso, un joven que está “en edad” de ser un exitoso y consagrado. Es mentira que “apareció de la nada”, como hay quienes hoy intentan decir para bajarle su importancia. Se hizo bien de abajo y si bien tuvo un adecuado sostén para crecer -quién no-, la peleó duro. El problema, puede ser, que lo suyo sucediera cuando alguna gente estaba ocupada en otra cosa. Importante o no.

La consagración la consiguió este muchacho en 2018 cuando ganó la Red Bull Batalla Internacional de freestyle -un mundialito de estos tiempos- y saltó a ser un artista diríamos convencional con una carrera como la de sus antecesores, por decirlo en términos que todos entiendan. Ahí fue cuando grabó por primera vez un simple -como se decía antes- y al año siguiente llegó a un álbum. Tenía 20 años. Ok.

Después hizo lo que todos aspiran a hacer. Lo fichó un sello discográfico -algo habitual en las grandes revelaciones del tiempo pasado-, grabó en decenas de proyectos de sus compañeros de generación -un signo de estos tiempos- y ganó premios. Tiene dos discos publicados; Caravana y Oscuro éxtasis, un EP -es un mini álbum-, Tres puntos suspensivos; muchos temas sueltos circulando en las redes, varias apariciones en festivales multitudinarios -algunas apadrinado por ya consagrados- y una particular adhesión de conocedores y recién llegados para ser señalado como el legítimo sucesor de los grandes del rock argentino, en la línea de -disculpas si suena a demasiado- Charly García, Spinetta, Fito Páez, Andrés Calamaro, Nebbia, Soulé, León Gieco, Moris, Javier Martínez, Andrés Ciro de los Piojos y hoy de los Persas, Ricardo Mollo de Sumo y Divididos, y siguen -o pueden seguir- los nombres.

Con Caravana, su primer disco, publicado en 2019, y por Canguro, un tema de figuraba en esa obra, ganó cuatro premios Gardel en 2020. Uno por Canción del año, otro ser el elegido como el mejor nuevo artista, y dos más por su disco, que fue distinguido como el mejor álbum/canción urbana, y como el del mejor diseño de portada del año.

Canguro no era un tema más, claro. Estaba dividido en dos partes -se lo entendía bien con el video que acompañaba la música, otro signo de estos tiempos- y tenía un texto bien fuerte.

En los años recientes, Wos es una figura importante en los festivales masivos por su importancia y por su convocatoria. De pronto, se transformó en un artista que representaba a los más jóvenes y no desagradaba, sino todo lo contrario, a los mayores. Entonces, 2 + 2.

Todo esto lo llevó a que se lo convoque como un artista joven en los escenarios donde brillan los clásicos.

Por ejemplo, en un homenaje a Mercedes Sosa, la figura que aún hoy sigue siendo la gran aglutinante de voces valiosas.