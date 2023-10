Fue hace tres décadas, cuando acá amanecíamos a los 90 en la primavera menemista, que una banda norteamericana clavó en todas las radios un hit que hoy conocemos todos.

Recuerdo haber escuchado la canción primero por ahí, no sé bien dónde, y haber reparado en el coro que repetía what’s goin on, por lo cual pensé en la gran canción de Marvin Gaye de los 60, pero no, ésta no era una versión de aquella sino que era otra. Hasta que una locutora - fue una mujer, sí- dijo sin mucho entusiasmo que el tema que habían pasado se llamaba What’s Up, que venía a ser algo como Qué pasa, Qué hay de nuevo, Qué tal. O como solía decir nuestra amiga Amelia Laferriére, Qué onda.

Y que la canción era de una banda llamada Cuatro No-rubias. Después vi que el cuatro no se escribía en letra sino en número. Ok, ok: What’s Up, 4 Non Blondes.

Un par de días después vi el video por tele. Al tema lo cantaba una chica con hermosos borcegos, pollera amplia y un sombrero. Averigüé: Linda Perry.

La canción era ciertamente espléndida. No digo que la locutora aquella tendría que haberse arrojado del balcón, pero sí que le hubiera puesto más entusiasmo a su anuncio.

¡Y era una banda de chicas! Cuatro chicas: la cantante y guitarrista Linda Perry, la bajista Christa Hillhouse, la guitarrista Shaunna Hall y la baterista Down Richardson, que acababa de entrar al grupo en el lugar de Wanda Day.

Después con el tiempo, encontré una versión muy linda del tema con el piano en primer plano. La original tenía una guitarra acústica.

En aquellos días, era cool en el mundillo del rock todo lo sonara a grunge. Eran las horas de Nirvana y Pearl Jam, de Nevermind y Ten. Pero esto es las chicas era otra cosa.

El grupo 4 Non Blondes nunca llegó a actuar en la Argentina. Creo que fue porque no era tan importante como el grupo de Kurt Cobain -que sí bajó, aunque luego- ni tenía tanta historia como otros monstruos que sí fueron contratados en ese momento, como Prince, Madonna, Paul McCartney, Rod Stewart y Eric Clapton. Y por otro lado, imagino que habrá sido caro para lo que era un grupo barato (los Ramones) que pudiera significar un fácil negocio para el productor.

Luego no supimos mucho más de aquella banda.

Nos enteramos, quienes averiguamos en ese momento, que la canción estaba en un disco llamado Bigger, Better, Faster, More! y que la baterista original del cuarteto, Wanda Day, qué infortunio, había muerto por sobredosis de drogas antes del gran éxito.

Un tiempo después aparecieron otras versiones de aquella misma canción, confirmando que efectivamente era buena. Porque si no, creo, no hubiera soportado tantos distintos tratamientos.

Linda Perry es, hoy, una hermosa mujer de 58 años.

Después de haber tenido unos años como artista solista, se hizo empresaria y se ocupó de componer éxitos para otros artistas, hasta que formó dos compañías discográficas, una de las cuales, Rockstar Records, tiene una alianza con Interscope Records, para la distribución de los trabajos de James Blunt, entre otros.

Fue sostén de figuras como Pink, Christina Aguilera y Gwen Stefani y participó en grabaciones de Courtney Love, la viuda de Cobain, y Kelly Osbourne.