Tengo el apunte guardado. La letra de Como la cigarra de María Elena Walsh en portugués que León Gieco le iba a cantar en el escenario para recibirlo.

Tantas vezes me apagaram, tantas desaparecí. A meu próprio enterro fui, sozinho e chorando. Fiz um nó do lenço, más esqueci depois que não era a única vez, e segui cantando...

Yo había planeado que cantaran algo juntos, pero León me dijo que no, que no había tiempo, que era mejor que él lo presentara en el escenario, y que la canción que cantara junto a la gente, se la dedicara.

La canción era la de María Elena Walsh.

Eso hicimos. Por eso me procuré la letra en portugués para que él entendiera bien de qué venía la canción.

Así se la pasé. Cantando ao sol como a cigarra, depois de um ano debaixo da terra, igual sobrevivente que volta da guerra. Era algo así. Puede que la traducción no haya sido la mejor. Pero entre ese portugués básico mío y su español que es bastante bueno, entendió. Y salió todo bien.

Mi encuentro con Gilberto Gil, y con todos los otros artistas que fueron parte de esos festejos, fue en la sala de hospitalidad del festival, que -nadie lo sabía- estaba en el primer subsuelo del hotel Panamericano, a media cuadra del Obelisco, es decir del escenario.

Al maestro Gil, puntualmente, lo había conocido 29 años atrás, en el Stud Free Pub, poco antes de que hiciera una actuación en Obras con Charly García, pero de eso, aquella noche del 2010, ni le hablé. Claro. No daba para una cosa así, tan menor.

De ese cruce que tuve con él en 1981, sí me quedó una foto.

Del festejo en el Obelisco no tengo fotos personales porque todo pasó con una velocidad increíble y la adrenalina de todos estaba a tope. Quién iba a pensar en quedarse con un testimonio.

Ese fue mi último trabajo en Buenos Aires. Mayo de 2010. Después de eso, me mudé a Córdoba, donde vivo y donde espero morir.

Recomendado por José Palazzo, a quien siempre le agradeceré la enorme gentileza que tuvo al recomendarme, me integré a un pequeño equipo del productor general del festival, Pablo Baldini. Y así ligué ese trabajo inolvidable.

Durante una semana me alojé en un apart hotel a cuatro cuadras del Obelisco. Trabajábamos todo el día y al caer la tarde, Baldini remitía las novedades al productor general del festejo, Javier Grossman, quien su vez se reunía en la Casa Rosada con la jefa de todo, la presidenta Cristina Kirchner.

Fueron horas muy intensas. Sabía que ahí afuera estaba pasando muchas cosas. De algunas cosas me enteré recién después. Nosotros teníamos muchas cuestiones por resolver, así que cómo íbamos a andar disfrutando de tanto.

¿Quienes estuvieron en el escenario del Obelisco? Uf, muchos, no recuerdo a todos. Sí a Luis Alberto Spinetta, Moris, Fito Páez, Litto Nebbia, León Gieco, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Soledad, Gustavo Santaolalla, Toto la Momposina, Jaime Roos, Agarrate Catalina, Gilberto Gil, Pablo Milanés, Los Jaivas, Los Olimareños, Vox Dei, Víctor Heredia, Susana Rinaldi, Leopoldo Federico, Los Pericos, Jaime Torres, el Chaqueño Palavecino, el Tata Cedrón. Y muchos más. Hubo muchos grandes artistas.

Viví desde arriba del escenario -a un costado, más bien- todo lo que sucedió en el festival, y después dejé esa ciudad que había sido la mía durante 30 años. Y me vine a Córdoba.

Cuando terminaba el festival, y Fito Páez, vestido de blanco, cerraba su actuación, cantando el Himno Nacional, y el cielo de Buenos Aires se llenaba de fuegos artificiales, le dije a Baldini:

-Muchas gracias.

Yo tenía lágrimas en los ojos. Al rato haría mi mudanza.

Recuerdo que Pablo me abrazó y me dijo:

-Negro, hemos hecho el festival más importante de la historia.

Nunca lo olvidaré.