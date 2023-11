Mercedes Sosa me trataba de usted. Yo a ella, igual. Nunca un tuteo.

Por eso me resulta extraño que alguna gente que muy posiblemente no haya tenido cercanía o confianza, le diga La Negra. O La Mecha. Me suena por lo menos raro.

Igual que cuando alguien le dice Flaco a Spinetta. No, no, es Luis.

Muchas veces Mercedes me distinguió invitándome a su casa a charlar, a escuchar música o a comer.

Hace poco, un amigo querido, periodista como yo, me recordó que una de esas veces me dijo: -Negro, ¿te das cuenta donde estamos y qué momento estamos viviendo?

Claro que me daba cuenta.

Algunas veces, por un trabajo que había empezado a hacer y quedó inconcluso, grabé conversaciones con ella.

Las guardé, y hoy quiero presentar una de ellas.

Mercedes habla de política y de humanidad.

Lo que dice sobre la política y el poder, da escalofríos. No parece un objeto de museo, sino bien sus palabras podrían haber sido emitidas, digamos, ayer nomás para que se conozcan hoy.

Sus observaciones sobre la gente son hermosísimas. Nombra a sus queridos Hamlet Lima Quintana, Vinicius de Moraes, León Gieco y Víctor Heredia, y habla de los pintores, a quienes admiraba mucho.

Va la grabación: