Cuando Pedro Aznar tocó en Los Beatles

Pedro Aznar fue un prodigio pero ya no tiene la edad para serlo. Hoy tiene 64 años.

De todas formas, este músico ha demostrado tanta excelencia musical que sus enormes pasos se han naturalizado.

Que es alguien que tiene una carrera individual notable, que fue uno de los Seru Giran, el más formidable grupo de rock de la Argentina, que luego hizo discos y giras con Charly García por un lado y con David Lebon, que que se lo ha visto en un tú a tú con Gustavo Cerati y Roger Waters, el de Pink Floyd, sí. Todo eso es cierto.

Pero además Aznar tocó el cielo con las manos cuando fue invitado a sumarse al Pat Metheny Group, la banda de jazz moderno más grande, importante y popular del mundo.

Esa historia, como tantas otras suyas, suena a normal. Pero no lo es. Eso debe decirse explícitamente.

En el 78, Charly García decidió formar el grupo de los sueños. Se alió con David Lebon y sumó al siempre eficaz Oscar Moro y al joven hipertalentoso Pedro Aznar, que tenía sólo 19 años, y armó Seru Giran.

El cuarteto llegó a ser el número uno del país cuando, en el verano del 82, Pedro Aznar anunció que se iba para estudiar en Berklee, Boston, Estados Unidos. Dicho más claramente, la mayor escuela de música del mundo.

En realidad, Pedro se fue al norte, dejando trunco el camino al mayor grupo de la historia, porque vivía otros sueños que, en realidad, parecían demasiado delirantes. Hasta que uno, el principal, se concretó.

En el 84 fue invitado a sumarse al Pat Metheny Group, la formación de jazz de sus sueños, cuando el gran percusionista brasileño Naná Vasconcelos se marchó.

El siguiente es un momento del programa Disco Pi, en el que Aznar se refiere a Vasconcelos y a su ingreso en el grupo de Pat.

Pedro estuvo en el grupo de Metheny hasta 1993, cuando se editó The Road to you, un disco en vivo con los registros de algunas giras internacionales de las que había participado.

El paso de Aznar por el grupo de Metheny fue en dos etapas. Entró, se fue, después volvió y finalmente dejó el proyecto colectivo para dedicarse a lo suyo.

En rigor, fueron tres los trabajos que testimonian la presencia del argentino por la banda de Metheny.

El ya mencionado, en directo, y dos en estudio, First Circle del 84, y Letter from Home del 89.

El grupo ganó, en ese lapso, cuatro premios Grammy. En el 84, 85, 89 y 93. No los Grammy latino, que son también son importantes, claro, sino los mundiales. Los generales.

No es menor el dato que Pedro entró al grupo liderado por el guitarrista norteamericano reemplazando a Vasconcelos como percusionista -en principio, ejecutante de berimbau- y terminó su paso por el conjunto siendo cantante, guitarrista, percusionista, saxofonista, vibrafonista y ejecutante de steel drums, marima y melódica.