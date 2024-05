Los invité a mi primer programa de tele, que se llamaba Música Urbana e iba por cable, grabado en un estudio que estaba a media cuadra de Callao y Corrientes, sobre el pasaje Rauch donde había estado el Teatro del Picadero de Teatro Abierto hasta el “misterioso” incendio.

Me había recomendado escucharlos Martin Rea, que por entonces trabajaba como encargado de prensa del sello BMG y que, desde ese puesto no tan importante, se convertiría en conductor de la etiqueta de rock Iguana y luego sería histórico manager del grupo.

Y me gustaron. Mucho.

No sé si porque me habían encandilado los Pearl Jam y si bien los Caballeros no tenían mucho que ver con la banda de Seattle, sentía que por algo los emparentaba, o porque me caía bien la resistencia del rock barrial al menemismo de esas horas, lo cierto es que terminé convocándolos a la tele.

Ellos acababan de aparecer con su primer disco, Manos vacías y estaban por lanzar el segundo, Sangrando.

Por esos días, recuerdo, Joaquín Sabina me dijo en un off the record de una entrevista que le hice, que lo decepcionaban los grupos de rock de ese momento, porque ninguno tenía buenas letras. No, le repliqué, acá hay uno nuevo que tiene textos muy interesantes. Y los nombré. El español me hizo caso y los invitó a un show suyo. Después seguirían sus caminos muy cerca, e incluso grabarían juntos.

Me acuerdo bien.

Al estudio de TV fueron Ivan Noble con Martín Méndez y Pablo Guerra, todos ellos jovencísimos. Yo, que fui anfitrión, también lo era, claro.

Después crecieron rápidamente.

Consiguieron hacer un hermoso contacto con el público de rock, hicieron tremendas canciones y convocaron mucha gente.

Y finalmente, como suele pasar con estos proyectos juveniles exitosos, se separaron.

Iván se hizo solista y el resto se desperdigó por ahí.

Se dice que el fin se produjo por la inesperada y repentina muerte de uno de sus integrantes históricos, el tecladista Ariel Caldara, Garfield, en el invierno del 2001.

Pocos meses después de eso, el grupo anunció su separación.

En junio de 2017, la banda retornó para un concierto que se anunció como “único” en La Plata. Pero nadie creyó que sería eso nomás.

Y la banda después siguió “reapareciendo”. Hizo, incluso, una gira por el interior.

Ahora anuncia un reencuentro en Obras, “La catedral del rock”, a 25 años de la presentación en ese mismo lugar.

¿Han vuelto los 90?

Hay rabia, desazón, desesperanza, desocupación, una economía descontrolada, preocupación, desempleo. Fito Páez vuelve a brillar con todas las luces con su nuevo El amor después del amor, Tango feroz vuelve a calentar las pantallas de cine con un documental que lo recrea. Y vuelven Los Caballeros. Seguramente también Los Piojos.

¿Han vuelto los 90? Hay mucho para pensar que sí. Es un retorno con todo lo malo y algo de lo bueno de ese tiempo. Somos así nosotros los argentinos.