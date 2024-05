La Agencia Córdoba Cultura propone numerosos espectáculos para disfrutar en Córdoba.

Esta semana, en un nuevo aniversario del Cordobazo, protesta obrera-estudiantil llevada adelante en 1969, se presenta la película argentina Quémenlos film documental que reconstruye las jornadas históricas del 29 y 30 de mayo. La proyección se realizará el miércoles 29 y viernes 31 a las 21, en la sala del Cine Arte Córdoba.

Con el mismo sentido, los elencos de la Comedia Infanto-Juvenil y la Comedia Cordobesa ponen en escena la obra “Cordobazo, la mesa de las tres patas”. La obra musical retrata los sucesos históricos de un hecho sin precedentes en la historia argentina. La cita es el jueves 30 a las 14 y 19 hs, en el Teatro Real.

Por su parte, el jueves 30 a las 20, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana rinde homenaje a Aníbal Troilo en el 110° Aniversario de su nacimiento con Pichuco inmortal junto a las interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín, en el Teatro del Libertador San Martín.

Mirá toda la programación de la semana:

Lunes 27

A las 17. Teatro Itinerante: Aventuras cotidianas (Cía. La kiwicha títeres – Eduardo López) Espacio Comunal, Calle Pública s/n, El Cadillo. Dpto. Pocho



Teatro de títeres. Primera infancia. 35 minutos. Varieté de títeres donde conviven historias cortas entrelazadas. Entre ellas “Las aventuras de Don Manuel”, un simpático abuelo al que le encanta bailar y cuidar de sus árboles frutales en el monte; y una versión libre de “Historia con flores” del gran titiritero argentino Gabriel Castilla, entre otras. La temática es la vida en la naturaleza y el cuidado de la misma con todo lo que implica. En esta varieté se utilizan diferentes técnicas dentro del mundo de los títeres y como valor agregado toda la realización plástica está hecha con materiales reciclados.

A las 18. Cine: El libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2024)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise.



Repite martes 28 a las 20:30, miércoles 29 a las 18, jueves 30 a las 20:30, viernes 30 a las 19 y sábado 1 de junio a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Perfect Days (de Wim Wenders,Alemania, 2023) Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



En Mayo nos unimos a la búsqueda constante del director alemán Wim Wenders de lugares, historias, personas, y de quienes también se buscan a sí mismos. Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine de cabecera: La fiebre estelar, Fanboys (Kyle Newman, Estados Unidos, 2009) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el día de la saga más famosa de la historia. La fecha, podría decirse, es caprichosa y no tanto: se desprende de la mítica frase “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”, en la versión española, y cuya pronunciación en inglés resulta similar a “May the forth”, 4 de mayo). En atención a la misma, se proyectarán los tres capítulos filmados entre fines de la década del setenta y principios de los ochenta y, luego, a modo de bonus track, Fanboys, una película que gira en torno al fanatismo que genera la saga. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: Siempre habrá un mañana (de Paola Cortellesi, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



A merced de un marido violento y de un suegro déspota, prisionera de su hogar, Delia tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta. Se trata de una historia común de una familia italiana cualquiera, en la segunda mitad de los años 40.



Repite martes 28 a las 18, miércoles 29 a las 20:30, jueves 30 a las 18 y sábado 1 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500.

Martes 28

A las 17. Conversatorio “Los espacios que habitamos: Memorias afro en los museos de Córdoba” Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Conversatorio en el marco de la exposición “El teatro del mundo” de Hilda Zagaglia, representantes de la Ruta de las Personas Esclavizadas conversarán sobre los discursos y las experiencias museales en torno a lo afro en Córdoba. Los museos cordobeses, muchos de ellos casas históricas y sitios de memoria, son testimonio de la presencia y el aporte al patrimonio cultural de los afrodescendientes, tantas veces negado e invisibilizado. La ruta es un grupo interdisciplinario que, desde 2010, promueve el legado, la memoria y la identidad afro en el patrimonio de Córdoba. La artista, como miembro, realizó diversas intervenciones artísticas referidas a las personas esclavizadas. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.



Repite miércoles 29 a las 19; jueves 30 y viernes 31 a las 17; sábado 1 y domingo 2 de junio a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Cine por la diversidad: Siete psicópatas (de Martin McDonagh, Reino Unido, 2012) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Aborda el ciclo “el cine según los guionistas”, cuatro películas (ingeniosas, lúdicas y lúcidas) para pensar en la labor del guionista en el cine. Se proyectarán: El ladrón de orquídeas, Barton Fink, Medianoche en París y Siete psicópatas. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Maestros (de Bruno Chiche, Francia, 2022) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La familia Dumar, es una familia francesa en la que la profesión de director de orquesta se transmite de generación en generación. Ahora François está en el culmen de su larga y brillante carrera, mientras que Denis, su hijo, acaba de conseguir su enésima “Victorie de la Misique Classique”. En ese momento, en Milán buscan un director para dirigir la orquesta en “La Scala”, y el elegido al puesto resulta ser François, cumpliendo así su último sueño, su “Santo Grial”. Sin dar crédito a las noticias llama a su hijo, quien en un primer momento se emociona por su padre pero posteriormente se desilusiona al saber que en realidad es él el elegido para dirigir en la ciudad italiana.



Repite jueves 30 a las 21; sábado 1 y domingo 2 de junio a las 17 y 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 29

A las 11. Teatro Itinerante: Achu sueña (Compañía Sóniko Mágica) Salón Comunal de Guasapampa, Calle Pública s/n, Guasapampa. Dpto. Minas



Teatro – cuentacuentos. ATP. 40 minutos



Achu se despierta como todas las mañanas y sale de su casa sin saber que un día especial lo espera: misterios desconocidos lo sorprenden en su habitual camino hacia la escuela. Hechizado por la música y mágicas fuerzas de la naturaleza se enciende en su interior una luminosa chispa que lo despierta dentro de su sueño, animándolo a descubrir un poder super secreto que vive en su corazón y en sus manos. Junto a otras niñas y niños aprenderán a sembrar y compartir los tesoros más valiosos con que contamos los seres humanos: el amor, la amistad y nuestra imaginación. Inspirada en sueños y seres y hechos reales.

A las 17. Conversatorio: Intercambio cultural con Universidad CES de Colombia. Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón



En un esfuerzo conjunto por promover la diversidad cultural y el intercambio artístico se lleva adelante un conversatorio sobre el intercambio cultural y las inspiradoras historias detrás de la danza de la mano de la Directora del Grupo Experimental de Danza de la Universidad CES y Gabriela Redondo, Directora del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María.



Continúa el 31 de mayo y el 1 de junio. Entrada libre y gratuita con inscripción previa por formulario AQUÍ

A las 19:30. Cine Club del CCC: El árbol de la vida (de Terrence Malick, Estados Unidos, 2011) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales. Estados Unidos, años 50. Jack (Hunter McCracken) es un niño que vive con sus hermanos y sus padres. Mientras que su madre (Jessica Chastain) encarna el amor y la ternura, su padre (Brad Pitt) representa la severidad, pues la cree necesaria para enseñarle al niño a enfrentarse a un mundo hostil. Ese proceso de formación se extiende desde la niñez hasta la edad adulta. Es entonces cuando Jack (Sean Penn) evoca los momentos trascendentes de su infancia y trata de comprender qué influencia tuvieron sobre él y hasta qué punto determinaron su vida. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 21. Cine: Quémenlos (de Adrián Jaime, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La orden de quemar libros sólo fue un preanuncio del porvenir que tendrían miles de hombres y mujeres que resistían a la dictadura imperante en Argentina. El film documental traza el derrotero de la resistencia civil a la dictadura en la ciudad de Córdoba, cuna de la industria automotriz argentina y de la Reforma Universitaria. El film reconstruye las jornadas históricas del Cordobazo (29 y 30 de mayo de 1969).



Repite viernes 31 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Jueves 30

A las 11. Teatro Itinerante: Ramona, una hormiga que sueña (Entramadas Teatro) Jardín de Infantes Comandante Rosendo Leal – Anexo Estancia de Guadalupe Estancia de Guadalupe. Dpto. Minas



Teatro. Infancias. 25 minutos



El mundo necesita buenas acciones y Ramona tiene grandes ideas, una pequeña hormiga con un gran sueño. ¿Podrá hacerlo realidad? Ramona Una Hormiga que sueña, es una obra de teatro para las infancias creada a partir del cuento homónimo escrito y editado de forma independiente por Leticia Giangulio. A través de nuestro personaje Ramona, una hormiga soñadora llena de energía y empuje que solo busca el bien común, viajamos por bosques y arroyos visitando distintos personajes que aportan ternura, diversión y magia a esta aventura.

A las 14. Elencos estables del Teatro Real presentan: “Cordobazo, la mesa de las tres patas” Teatro Real – San Jerónimo 66



Una presentación que retrata los sucesos históricos de un hecho sin precedentes en la historia argentina. La obra musical retrata a los líderes sindicales Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres. Los artistas, a través de canciones, contribuyen al relato aportando con sus videos musicales (grabados en los lugares donde sucedieron los hechos), emoción y sensibilidad. Con la utilización de cámara y proyecciones, el espectador se mete dentro de los sucesos como si estuviera participando de esa jornada. Dirección y puesta en escena: Martín Gaetán.



Repite a las 19 hs. Entrada gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 17. Conversatorio “La historia y el cuarteto” Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón



Marcos Merlini, pianista de la Mona Jiménez y Lorena Jiménez, oriundo de la ciudad de Oncativo, compartirá su experiencia en la música y el cuarteto acompañado de Laura Repezza, percusionista, con quien charlará sobre la percusión en la orquesta de la Mona Jiménez. Inscripciones AQUÍ

A las 19. Cine espacio INCAA: La Habana de Fito (de Juan Pin Vilar, Cuba, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Fito Páez, alma del rock argentino y latinoamericano, se reencuentra una vez más con La Habana, ciudad del corazón y de muchos amigos. En una confesión de amor, el artista reflexiona sobre un país, su historia, su gente, sus músicos y sus contradicciones. Repite el viernes 31 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20. Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta Pichuco inmortal. Teatro del Libertador San Martín, Vélez Sarsfield 365



Homenaje a Aníbal Troilo en el 110° Aniversario de su nacimiento, a cargo de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana con la dirección artística de Damián Torres, interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín, y coreografías de Silvia y Walter.



Entradas desde 1.500 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20.30. Jueves de Comedia: “Abrazar NOS duele” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna. En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida. Claudia, la mayor, es casi un calco de la figura paterna; mandona, heredó de su progenitor militar, la fascinación por las marchas castrenses y el orden. Susana, la del medio, más sumisa, padece la convivencia con un hombre que la maltrata y la castiga ferozmente. Paula, la menor, anclada en una especie de inmadurez que le permite disfrutar de la vida como si aún fuera una muchacha, trata de sobrellevar su existencia refugiada en una juventud que pretende prolongar. A pesar del pasado doloroso, ha logrado llegar a su madurez con optimismo y buena predisposición.



Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 31

A las 10.30. Teatro Itinerante: Kamishibai teatro de papel (KIKA producciones teatro) Centro educativo “French y Berutti”, 25 de Mayo s/n, Olaeta. Dpto. Juarez Celman



Comedia. ATP. 45 minutos. Propuesta escénica para todo público, que conjuga técnica de Kamishibai, artes plásticas y música en vivo utilizando instrumentos étnicos y típicos regionales. Kamishibai significa “drama de papel” y es una forma de contar historias apoyada en vistosas láminas ilustradas desplegadas dentro de un pequeño escenario de madera.Esta técnica originada en los templos budistas de Japón en el siglo XII con el fin de transmitir enseñanzas, se revitalizó entre los años 1920 y 1940 tomada por artistas callejeros, convirtiéndose en tiempos de postguerra en un medio de sustento para los desempleados. Participan en el espectáculo tres actores/relatores que retoman e interpretan la palabra de autores argentinos de literatura infanto-juvenil, a la vez que proponen un recorrido por distintas geografías de nuestro país como La Pampa, el Litoral y la Patagonia.

A las 11.Concierto didáctico Coro Polifónico Delfino Quirici en Río Cuarto. Escuela “Madre Teresa de Calcuta” – Dr. Carlos Gaudard 3428 – Río Cuarto



El elenco estable inicia sus conciertos didácticos en escuelas de la ciudad. La intención es acercar a los alumnos una propuesta áulica diferente para enseñar las particularidades de un coro a través de un espectáculo ameno y divertido, que incluye algunas obras corales con aporte didáctico y la eventual participación de la audiencia. El objetivo resulta despertar el interés de los estudiantes y así motivar a la juventud a explorar un mundo distinto de sonoridades que están al alcance de sus propias posibilidades.

A las 17. Teatro Itinerante: La loca de amor (Nuria Schneller). Salón Leopoldo Marechal, Sarmiento 92, La Falda. Dpto. Punilla



Teatro físico y tango. Público adulto. 50 minutos. Esta es la historia de una mujer arrabalera, a la que tantos tangos le cantan y de la que tantas películas cuentan. Habla de ella, la sin nombre “me llaman Loca y qué se yo…”. En un espacio íntimo vuelan recuerdos como fantasmas y los tangos acompañan con su música y poesía, el mundo hostil en que “La loca de amor” aprendió a reír por no llorar.”

A las 17:30. Conversaciones con artistas: Claudia Mazzola. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau



Conversación que se realiza en el marco de la muestra Textil: Arte y Contexto, la artista Claudia Mazzola brindará la charla “Tejiendo una nueva vida (una mirada del oficio ancestral)” donde propone un acercamiento al arte textil de las comunidades indígenas originarias. Claudia estudió psicología social, y es una artista apasionada de las habilidades textiles desarrolladas por los pueblos andinos. La curaduría es de Amelia Tarditti. Entrada gratuita.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Puzzle”Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Dos hombres se encuentran, se confrontan, se cautivan, se torturan… Dos hombres en pugna, en soledad, en el espejo… Dos hombres que se revelan criminales en constante y solitaria huida, deseosos de confesar sus delitos, pero impotentes por su amnesia. No saben nada de sí mismos, pero lo saben todo del otro. Una fascinante indagación en la propia identidad. Un constante buceo en la memoria. Un rompecabezas, por momentos gracioso, por momentos angustiante, que va revelando cada uno los secretos más recónditos del otro, cosiendo retazos de recuerdos ajenos.



Repone el sábado 1 de junio a las 20:30. Entrada general $4.500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de música: Tres Ventanas & Américo Visceral. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tres Ventanas es una banda de rock oriunda de Río Cuarto formada en el año 2013. Se ha destacado por sus canciones con tintes de rock progresivo clásico, ganando reconocimiento local y regional. Integrada por Facundo Magrini en bajo, Bruno Carena en teclados, Marcelo Frankel en batería, y Cristian Sánchez en voz y guitarra, la agrupación ofrecerá un espectáculo que combina potentes melodías con letras reflexivas y emotivas, a través de las cuales intenta transmitir y compartir su mirada sobre este tiempo y espacio, en un desaprender continuo y los estados de ese proceso, reflejados en los diferentes climas trabajados en cada canción. En tanto, Américo Visceral es un proyecto musical riocuartense que surgió como proceso creativo durante la pandemia. Se caracteriza principalmente por el formato “canción” en el que se destacan influencias del rock y del rap.



Integrantes: Alejo Muzzolón (batería), Nicolás Leyría (bajo), Mariano Muzzolón (voz) y Federico Muzzolón (guitarra y voz). Entrada general $2.500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 1

A las 10. Taller: ¿Cómo ser paleontólogo? Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Un taller orientado a adolescentes de 13 a 16 años que apunta a responder inquietudes sobre el oficio de paleontólogo. ¿Qué son los fósiles? ¿Qué tipos de fósiles se pueden encontrar? ¿Es posible ser paleontólogo en Córdoba? estas preguntas y muchas más se irán respondiendo en el transcurso de la actividad. Además, el taller tendrá la parte práctica donde se trabajará sobre el reconocimiento de distintos tipos de fósiles y las formas de determinar las principales especies de fósiles Córdoba.



Coordinador de la actividad: Dr. Adan Alejo Tauber. Con inscripción previa al mail museocienciasnaturalescba@gmail.com

A las 11. Charla a pie de obra. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau



Los artistas involucrados en la muestra Textil: Texto y Contexto, Carolina Gotusso, Graciela Szamrey, Diego Singeser y Alejandra Tolosa junto a la curadora, Amelia Tarditi, estarán conversando sobre las técnicas y el trabajo de sus producciones. Entrada gratuita.

A las 14. Taller: Primera cita. Una provocación recíproca. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Taller de arte interdisciplinario coordinado por La Cuerda Grupa, espacio integrado por Belén Parra, Mariana Roveda, Florencia Bergallo y Cecilia Blanco. A partir de una serie de ejercicios propioceptivos, las organizadoras invitan a crear una suerte de cuerpo-objeto, “con quien tendremos un acercamiento guiado por el tiempo y la provocación recíproca”.



Es una propuesta abierta a todo el público, con entrada libre y gratuita. Los interesados deben completar el siguiente formulario AQUÍ Se solicita a cada participante traer para el encuentro una hoja de papel misionero de 50 x70.

A las 17. Música: Caravana Catucha presenta “Camino al Poncho”. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



Los artistas independientes, Leonardo Eschmüller, el dúo Catuchos, y los solistas Ariel Martinez y Juan Ignacio Molina, integran el colectivo cultural “Caravana Catucha”, cuyo objetivo es promover el cancionero catamarqueño y difundir la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, mediante esta gira nacional que denominan “Camino al Poncho”. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine: Quémenlos (de Adrián Jaime, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Avant premiere de la película argentina. La orden de quemar libros sólo fue un preanuncio del porvenir que tendrían miles de hombres y mujeres que resistían a la dictadura imperante en Argentina. El film documental traza el derrotero de la resistencia civil a la dictadura en la ciudad de Córdoba, cuna de la industria automotriz argentina y de la Reforma Universitaria. Como nunca antes, se verá una reconstrucción de lo ocurrido en el Cordobazo. Entrada libre y gratuita

A las 21. El Toro… homenaje. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Homenaje al reconocido cantautor Jorge Toro Quevedo. Breve íntimo en donde el artista rememora parte de su vida, con la participación de Rony Vargas como entrevistador. Y con el cierre de entrega de reconocimiento a Rony. Un recorrido por las canciones preferidas del Toro, con algunos invitados especiales. Entradas sin cargo a retirar por boletería del teatro (desde el jueves 23/05 a la mañana).

Domingo 2

A las 11. Tejiendo Infancias: “La Caperucita” de Tres Tigres Teatro. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. En esta oportunidad se presenta “La Caperucita” de Tres Tigres Teatro.



Es una adaptación de Ernesto Suárez del cuento tradicional de Caperucita Roja, que intenta desterrar viejos mitos y alejar los temores mediante el juego y el humor. Todo pareciera transcurrir de la misma manera que el tradicional cuento, Caperucita y su mamá que le pide que vaya hasta lo de su abuela, hasta que irrumpe en la historia, “El Lobito Juan” hijo del Lobo feroz, quien a pesar de las lecciones de su padre no logra ser el feroz lobo que habita los bosques. Como si esto fuera poco, disfruta de la compañía y la ternura de una abuela que lo espera para leerle historias y de una niña, caperucita roja, a quién se supone debe devorar y de quien termina siendo muy buen amigo. Una clásica, tierna y disparatada historia contada en títeres de guante, para compartir en familia.



Entrada libre y gratuita.

A las 17. Elenco Estable de títeres: “Philia” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.



Entrada $1500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 18. Encuentro de Coros. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presenta el Coro La Aldea bajo la dirección de Eduardo Sosa, en una formación mixta interpretan canciones del repertorio popular latinoamericano.



El Misty Soul Choir, con la dirección de Angel Vikelis, un coro que interpreta repertorio de soul, funk, entre otros. Por último el Coro de Niños Cantores de Córdoba dirigido por Carla Fogliatto y acompañando en piano por Daniel Colino. Este coro es un elenco de niñas y niños entre 11 y 14 años perteneciente al Instituto Superior de Enseñanza Artístico-Musical Domingo Zípoli. Abordarán un repertorio variado de obras populares y religiosas a capela y con acompañamiento de piano. Durante los meses de mayo a diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza un fin de semana al mes en la Capilla.



Entrada libre y gratuita. Para participar deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com

A las 20. Música de Cámara: la Camerata Vocal Arsis presenta “Modo Góspel” Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto



Una original propuesta coral que recorre clásicos y estrenos del estilo góspel para coro mixto, solistas y trío jazz. Bajo la dirección de Juan Ignacio Noroña, la “Camerata Vocal Arsis” es una institución artístico-cultural de carácter autónomo de la ciudad de Río Cuarto. Fue creada en marzo de 1995 sentando precedente de óptimo desempeño artístico y seriedad de trabajo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Cultiva un repertorio variado y equilibrado de música coral universal; desarrolla en forma permanente un proyecto de trabajo con una nutrida agenda de actuaciones que contempla la promoción artística, no sólo a través de su rol específico sino también considerando el estímulo a las nuevas generaciones de cantantes de coro e instrumentistas de Río Cuarto y el sur de la Provincia de Córdoba, creando así un aporte formativo para público potencial; lo que se traduce anualmente en un importante número de conciertos, ciclos y conferencias, todas ellas desarrolladas en diferentes teatros, salas e iglesias de la ciudad de Río Cuarto y región.



Entrada general $2.000 disponibles al teléfono 358 4868826; también podrán adquirirse 30 minutos antes en puerta.