Fue el 30 de marzo de 1974. En los Estados Unidos no se sabía que en la otra costa del Atlántico, en Gran Bretaña, había otros muchachos que tocaban rock primitivo y básico, y que, como ellos, vestían con ropa vieja, casi harapos. Un tiempo después asomaría el punk.

Esa noche, en un pequeño lugar de Manhattan, en New York, el Performance Studio, debutó una banda llamada The Ramones tocando, no muy bien, la verdad, una breve lista de temas no propios. Había poco público: apenas 30 personas.

Dos años después, en la primavera boreal de 1976, esos Ramones grabaron y editaron su primer disco. Fue el 23 de abril del 76.

El periódico británico NME (New Musical Express) ya había hecho una pequeña reseña de The Sex Pistols en la que se incluyeron declaraciones del guitarrista Steve Jones diciendo que “lo nuestro es el caos”. Pero los Ramones, según aseguraron muchas veces los Pistols británicos, no fueron una influencia para ellos.

El primer disco de los Sex Pistols aparecería en setiembre de ese año con el nombre de Anarchy in the UK y ahí sí podría decirse que había nacido el punk.

Los ingleses decían que cómo Los Ramones iban a influirlos si tenían el pelo largo...

No sabían, seguramente, que habían elegido el nombre a partir de un seudónimo, Paul Ramon, que había usado en un momento Paul McCartney, un artista ciertamente lejano al punk.

Diez años después de su explosión, Los Ramones llegaron por primera vez a la Argentina. Yo estuve en ese concierto, fue en un Obras lleno. Sabíamos que en los Estados Unidos ya no tocaban más que para un centenar de asistentes y que se los consideraba como un nombre del pasado. Pero acá fue distinto. Había miles de fanáticos suyos. Recuerdo haberme cruzado en ese show a Luca Prodan, también vi a Fito Páez.

La banda visitó siete veces nuestro país a lo largo de 9 años, entre 1987 y 1996. El estadio de Obras Sanitarias era como su casa: tocaron allí más de 20 veces. Y se despidieron en el estadio de River.