Todo comenzó con una invitación de las máximas autoridades del multimedio para producir el concierto que celebraría el 50 aniversario del 10, el canal público de Córdoba.

Al principio, no diré quién sugirió el nombre de Jorge Rojas para empezar el proyecto. A mí me pareció un espantoso lugar común que ese músico sea la cabecera de un encuentro con estas características.

Y me acordé de que una vez, hace muchos años, Jaime Roos me había contado que había convivido con Juan Saavedra en Europa, a fines de los 70. Juan, santiagueño, amigo de Peteco, dije. También amigo de Jaime. Oh.

Entonces sugerí: Jaime Roos -que increíblemente nunca había tocado en Córdoba- y Peteco Carabajal, juntos.

Después sumé algo más: Peteco ya había versionado una canción de Jaime, Si me voy antes que vos. Bingo.

La idea fue aceptada y aprobada.

El asunto era llenar el estadio. Yo estaba seguro de que se llenaría. En la mesa de decisiones, la verdad, había quienes lo dudaban.

Lo primero fue hacer una buena promoción. Porque era esencial que la gente se enterase. Entonces, una vez que un productor cordobés juntó orgánicamente a las dos partes, aparecí para pedirles que se encontraran una vez, sin público presente, para una nota televisiva. Peteco dijo inmediatamente que sí, adonde fuera. Jaime dijo que sí también, pero había que ver cuándo, porque su agenda estaba complicada y lo ataba mucho a su ciudad, Montevideo. Entonces le propuse a Peteco ir hasta allá, y él aceptó. Bingo otra vez.

Volamos a la capital uruguaya y nos encontramos con Jaime. En el sótano de un bar de Montevideo grabamos un encuentro, el primero que tenían los dos.

Después de grabar el encuentro con una cámara local, nos quedamos turisteando por la ciudad unas horas más.

El concierto se hizo y el estadio, claro, se llenó.

Antes de que comenzara la música en vivo, en la televisación en directo y en las pantallas del estadio, mostramos el encuentro de los dos músicos en los camarines… con una sorpresa.

Después tocó Jaime, luego Peteco, y en un momento, por supuesto, se cruzaron los dos.

Todo bien.

Bingo completo. cartón lleno.