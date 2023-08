Peter Gabriel venía de cantar El arado de Víctor Jara junto a sus amigos, los locales Inti Illimani. Momentos después, en una sala cerca de los camarines del estadio Nacional, pude entrevistar a Joan Turner, la bailarina inglesa que fue la compañera del folklorista chileno asesinado luego del golpe de Pinochet, en setiembre de 1973.

Aquella vez, en Chile, actuaron Peter Gabriel, Sinéad O’Connor, Rubén Blades, Jackson Browne, los New Kids on The Block, Luz Casal y Los Ronaldos de España, y los locales Inti Illimani. El festival se llamó hermosamente Desde Chile, un abrazo a la esperanza.

Era octubre de 1990. El país trasandino acababa de recuperar la democracia.

En la platea estaban la viuda de Víctor, Joan, y sus hijas, Amanda y Manuela. Todo, de alguna forma, era para ellas.

En 1988, Gabriel y otros grandes músicos como Sting, Bruce Springsteen, Youssou N’dour y Tracy Chapman, hicieron una gira mundial, la original Human Rights Now!, en conmemoración de los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que intentó entrar a Chile para dar el anteúltimo paso. El cierre, ya estaba decidido, sería en Buenos Aires, ya que se consideraba que la Argentina, el país que había podido juzgar y condenar a los genocidas militares que dieron el golpe en 1976, era una bandera mundial de victoria. Pero Pinochet no dejó que esos artistas entraran a su país, por lo cual se hizo un concierto por Chile en Mendoza, es decir frente a Santiago pero de este lado de la cordillera, en territorio argentino.

En 1990 fue la revancha a aquella adversidad.