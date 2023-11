Recuerdo haberlos hecho escuchar en un paso por Bogotá, Colombia, cuando en una radio me preguntaron qué destacaría de la producción actual de la Argentina.

-Aclaro que es una banda de folklore, dije, porque en verdad todos pensaron que programaría algo ligado al rock.

Hice escuchar algo de Duratierra, un grupo del que mis colegas colombianos no habían sentido hablar en sus vidas.

Empezaron escuchado con atención.

Terminaron asombrados y encantados.

-¡¿Pero esto es folklore e la Argentina?!, me dijeron, sorprendidos gratamente. Acá no hay bandas de rock que suenen así.

Esa fue la ocasión ideal para desarrollar mi teoría de que la música de este país es un sola, y que los géneros con buena esencia se cruzan, se mixturan y se recrean con naturalidad.

Cómo explicar, si no, que Sólo le pido a Dios es una canción de rock, que Divididos es un gran grupo de rock asentado muchas veces en expresiones folklóricas, y -pongamos solo un solo ejemplo más de muchos que se podrían dar- que Charly García y Andrés Calamaro no serían lo que son si no hubieran recibido tantas influencias, en algún momento, del tango.

Duratierra es una banda cambiante.

Son cinco, seis o siete sus integrantes, que hoy básicamente están activos para presentar su último disco, La Fuerza.

Pero siempre los músicos aparecen alrededor de los pilares, Micaela Vita y Juan Saraco.

Ellos dos, que son pareja y además progenitores del preadolescente Astor, niño que podría haberse llamado Aníbal por Troilo, Mercedes, Luis Alberto o Atahualpa como el hijo de Mollo y Natalia Oreiro, pero que fue bautizado así obviamente por Piazzolla-, visitaron muchas veces Córdoba. Y aquí eligieron vivir. Hoy están instalados en Unquillo.

Cada vez que vinieron de Buenos Aires al centro del país, visitaron Disco Pi.

En uno de esos viajes, pasaron por el programa e hicieron canciones en el estudio, en interesantísimas versiones no eléctricas y a dúo, guitarra española y voz, no más.