Había nacido como Eunice Kathleen Waymon en Carolina del Norte, en febrero de 1933. O sea que recientemente habría cumplido 90 años. Pero a los 70, en abril de 2003, hace 20, cerró los ojos para siempre.

Recién hoy está siendo debidamente reconocida. Porque éste es el tiempo del no al racismo y del sí a la igualdad de géneros. Nina, notable cantante, eso sin dudas, no lo pasó bien en su vida por esas dos cuestiones. Era negra y bisexual en un mundo dominado por hombres blancos heterosexuales. Calcúlese.

Eunice decidió llamarse Nina porque tenía un novio español que la llamaba niña -en inglés no existe la ñ- y Simone en homenaje a la actriz francesa Simone Signoret que había eligido una carrera nada tradicional: solía asumir en sus películas el rol de prostitutas.

Ya se llamaba como sería conocida, cuando debutó como pianista en un bar de Atlantic City, New Jersey, a los 21 años. Le fue bien, pero el dueño del lugar la obligó a cantar. Y ella aceptó porque necesitaba ese trabajo, así que podría considerarse que así comenzó su notable carrera.

Fue una mujer bien brava. Sufrió el racismo y se quejó, sufrió el maltrato por ser mujer y se quejó, y no sólo eso, sino que eligió la bisexualidad para sí en el último tramo de su vida. Fue libre aunque la rigidez de las convenciones de su tiempo no lo toleraran. Si tuvo razón siempre o no, se podrá discutir. Pero nadie podrá desconocer que siempre levantó banderas de justicia.

Cantó como nadie, tocó el piano de maravillas.

Nina Simone siempre se quejó de que a los 19 años no fue aceptada en el conservatorio Curtis de Filadelfia por ser negra, y las autoridades dijeron que no fue así; siendo muy jovencita, se casó con un policía que ejercía violencia física sobre ella, quien luego fue conductor de su carrera, y hay quienes dicen que no fue tan así, aunque muchas veces la vieron con moretones y golpes. Lo cierto es que siempre estuvo en medio de altercados. Quienes buscaron entenderla, explican sus actitudes diciendo que, en el fondo, lo que tenía era terror de decir basta. “Para mí la libertad es no tener miedo”, dicen que dijo. Y puede ser.

Después se convirtió en baluarte de la lucha por la igualdad racial. Y no le temía a las discusiones ni a las controversias. Fue una gran voz en la rebelión negra. Fue muy temperamental. Y dueña de una gran versatilidad para cantar y tocar como nadie. Recomiendo escuchar sus innumerables grabaciones.

Pese a tanto vuelo, la derrumbó el sometimiento que sufrió puertas adentro en su casa. Cuando se separó, pasó un tiempo en Africa, tal vez como volviendo al útero materno, y allí fue feliz. Luego, vivió años de penurias porque había quedado en la miseria, con un diagnóstico de un cuadro maníaco-depresivo y de bipolaridad encima de su pobre humanidad, y medicada con pastillas que la destruyeron.

Finalmente murió en Francia, en abril de 2003, cuando tenía 70 años.