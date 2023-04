Por amplísima mayoría, con 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto para crear por ley las becas Progresar, destinadas a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables.

El voto negativo fue del liberal José Luis Espert, mientras que las abstenciones correspondieron a los diputados de la CC-ARI Victoria Borrego, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto. También se abstuvieron Laura Castets (Valores Republicanos), Paula Omodeo (CREO) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora deberá analizarse la media sanción. Cabe destacar que el año pasado en comisiones de la Cámara alta se trabajó una propuesta similar.

El dictamen que se puso a votación este jueves fue fruto de un consenso al que se llegó el año pasado entre oficialismo y oposición en la Comisión de Educación que preside Blanca Osuna (FdT).

Uno de los puntos más destacados es que se ampliará el margen de edad para los beneficiarios, pasando de 24 años como máximo a 30 años. No cambia la edad a partir de la cual se podrá acceder, que se mantendrá en 16, aunque se faculta al Ministerio de Economía a ir incorporando paulatinamente estudiantes desde los 15.

Qué establece el proyecto

Por medio de la iniciativa, se crea por ley el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en los grupos prioritarios que defina. Asimismo, paulatinamente incorporará a estudiantes de 15 años.

Los requisitos para acceder a Progresar serán: tener entre 16 y 30 años de edad, inclusive; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI; acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa.

También que los ingresos de la/el joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y la realización de un control anual de salud.

Quienes posean Progresar tendrán derecho a percibir una transferencia monetaria en los plazos estipulados por el Ministerio de Educación de la Nación; ser titular de una tarjeta de débito sin costo donde se acredite la transferencia monetaria; y postularse a becas internacionales y programas del Estado.

Se propone la creación de “Espacios Progresar”, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

“Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad”, indica el texto y, asimismo, la cartera educativa deberá realizar evaluaciones anuales del programa orientadas a conocer su implementación y funcionamiento.