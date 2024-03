Lou Reed, uno de los más importantes poetas que ha dado el rock y uno de los más importantes símbolos del género en todos los tiempos, habría cumplido años este sábado que pasó. Pero murió a los 71 en Southampton, un pueblo del estado -sí, sí- de New York.

Para demostrar que no se lo olvida, el próximo 20 de abril será publicado The Power of the Heart (El Poder del Corazón), un álbum en tributo a su formidable obra. Y el adelanto de este disco, a la manera de torta de cumpleaños y piñata, es una canción de Reed interpretada por el stone Keith Richards, que tiene sólo 80 años…

El disco The Power of the Heart, diseñado básicamente para ser publicado en vinilo, tendrá los siguientes temas:

LADO A

Keith Richards, I’m Waiting for the Man

Maxim Ludwig y Angel Olsen, I Can’t Stand It

Rufus Wainwright, Perfect Day

Joan Jett and the Blackhearts, I’m So Free

Bobby Rush, Sally Can’t Dance

Rickie Lee Jones, Walk on the Wild Side

LADO B

The Afghan Whigs, I Love You, Suzanne

Mary Gauthier, Coney Island Baby

Lucinda Williams, Legendary Hearts

Automatic, New Sensations

Rosanne Cash, Magician

Brogan Bentley, The Power of the Heart

Será publicado por el sello Light in the Attic Records.