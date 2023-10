Sólo por Bohemian Rhapsody podrían haber quedado en la historia. Pero esa canción era añeja, del 75, y había sido incluida en el segundo LP de los muchachos, A Night at The Opera. Por entonces, a mediados de la década, todavía no habían estallado el punk ni la new wave, y por eso los Queen tenían el pelo largo.

Fue el 5 de octubre de 1979, según indican las fuentes oficiales del sello EMI, cuando Queen lanzó una canción que le abrió un nuevo camino que confirmó a mitad del año siguiente con el álbum The Game, donde obviamente estaba inserta, y eso llevó a la banda a la cima del mundo. Ahí se hizo leyenda definitiva.

Siempre pensé que si no hubiese muerto en agosto del 77, la podría haber cantado Elvis Presley y que a nadie le hubiera sorprendido. Tiempo después, adiós a la originalidad del pensamiento: supe que Freddie Mercury compuso Crazy Little Thing Called Love en su tributo y también en el de Cliff Richard. Clarísimo.

Era una canción sencilla. Mercury contó alguna vez que escribirla le llevó diez minutos. Lo cierto es que sobre todo por Crazy Little Thing Called Love, y por la demoledora línea de bajo de Another One Bites The Dust, Queen entró muy bien parado en los 80, la década de los más grandes éxitos de la historia.

Lo supimos aquí cuando Queen bajó a tocar en el estadio de Vélez de Buenos Aires, en el Mundialista de Mar del Plata y en el Gigante de Arroyito de Rosario. No llegó a Córdoba.

Aquella vez, en el verano del 81, hizo cinco conciertos que dejó al público argentino con la mandíbula caída. Nunca se había visto y escuchado a una banda de rock tan poderosa.

(De uno de los tres Vélez que hizo, es la foto de Diego Maradona con la remera inglesa y de Mercury con la camiseta de la selección argentina)

Hoy se ve que todo ese suceso mundial comenzó con esa canción de menos de 3 minutos que no tenía, para nada, el sonido pretencioso del rock sinfónico que había reinado hasta entonces, y dentro del cual, mal que les pese, habían surgido los Queen.

También se puede advertir hoy que ellos supieron leer adecuadamente lo que venía. Se cortaron el pelo, renovaron su imagen, simplificaron su sonido y fueron gran sorpresa.

Hoy, con el diario del lunes bajo el brazo, se advierte que nada de eso es novedoso. Es más: luce bastante retro. Pero bueno, así son las cosas en esta cultura.

Dato importante para quienes están no muy informados: esta canción que reinventó a Queen apareció en octubre de 1979 y Freddie Mercury murió una década y algo más después, en diciembre de 1991, cuando tenía sólo 45 años.