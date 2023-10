El enigmático artista callejero conocido mundialmente como Banksy se encuentra en el centro de la atención legal, ya que fue citado a declarar ante la Justicia británica en el marco de una demanda por difamación presentada por el pionero del graffiti, Andrew Gallagher, de 56 años.

Este proceso legal podría llevar al artista a tener que revelar su identidad, desafiando décadas de anonimato que se han convertido en un pilar fundamental de su obra millonaria y en su momento provocadora y disruptiva.

La demanda fue dirigida contra Robin Gunningham, una de las presuntas identidades de Banksy, y contra la firma Pest Control Ltd, encargada de vender sus obras, según lo informado en la prensa internacional.

Los detalles específicos de la acusación aún no se han revelado al público, ya que se mantienen como información confidencial hasta que Banksy o Pest Control respondan a la notificación de servicio, según el abogado del demandante, Aaron Wood, en declaraciones al diario británico Daily Mail.

Esta presentación legal se centra en Gunningham, quien ha sido señalado como una de las posibles identidades de Banksy debido a la identificación por tecnología que lo relaciona con algunos grafitis aparecidos en el área de Bristol bajo la identidad creativa del famoso artista.

Científicos de la Universidad Queen Mary de Londres, en 2016, habían estudiado las posiciones de las obras de Banksy en Bristol y Londres para intentar demostrar que Gunningham era el creador del graffiti. Sin embargo, las investigaciones no concluyeron de manera definitiva y el caso fue archivado.

Banksy, cuyas primeras obras callejeras de fuerte contenido político aparecieron en Bristol a finales de los años 90, mantuvo su identidad en secreto durante muchos años para evitar posibles detenciones por pintar sin permiso en espacios públicos. Algunas de sus obras más conocidas incluyen "The Mild Mild West", pintada en 1999 en Bristol, y "Girl with Balloon", que se autodestruyó parcialmente durante una subasta en 2018, posteriormente relanzada como "Love is in the Papelera".

Con más de 25 años de anonimato, Banksy construyó un misticismo en torno a su persona que llevó a especulaciones diversas sobre su identidad, desde un estudiante de arte de Bristol hasta figuras como el rapero Robert Del Naja o Jamie Hewlett, dibujante de cómics y fundador de la banda virtual "Gorillaz", que utilizó una obra de Banksy en un video musical.