Residente, ¿ya no importan las letras?

Es un disco de transición, está claro. Le lloverán críticas, a favor y también en contra.

Lo cierto es que Residente sigue en pie, avanzando. Con este nuevo Ya no importan las letras juega con nuestras expectativas, justamente las que no son las suyas. Eso hacen los artistas, de Spinetta para abajo.

Residente ya superó la barrera de los 40, y atendiendo al genial pensamiento de su admirado Rubén Blades, está entrando en el tiempo en que el ser humano tiene más pasado que futuro. Entonces se mira para adentro sin dejar de observar la brutalidad del mundo.

En este disco, el señor llamado René Pérez Joglar según la tarjeta de identidad, respalda las canciones con videos, como lo sugieren estos tiempos, y también juega a las escondidas. O a los enigmas. Al principio se escucha una voz y es la de una amiga suya, la violinista Valentina, que lo saluda y lamenta no haberlo podido ver. No podrá verlo más, en rigor: la chica, a quien Residente había conocido años atrás en París, se suicidó.

Es doloroso, claro.

Y también hay una grata sorpresa para los argentinos: en el disco luce su primera colaboración con el rapero Wos.

No es una canción de protesta ni testimonial, como podría haberse esperado, sino que tiene diversas lecturas a partir de una cuestión no explícita que habla del interior del ser humano -The answer, my friend, is blowin' in the wind¸ Bob Dylan, 1963- más que de la realidad que ambos artistas, allá y acá, deben vivir.

El video de este tema fue dirigido por Residente y Alejandro Pedrosa y es una reflexión muy cinematográfica sobre “el desahogo social provocado por la brutalidad gubernamental”, según el comunicado oficial del artista.

En el video de Residente y Wos participan Ammann, conocido por las series Narcos y Narcos México; Jenner, conocida en las series Isabel y Los hombres de Paco, y el serbio Darko Peri, reconocido por su papel de Helsinski en La Casa de Papel.

También están Quiero ser baladista, su balada con Ricky Martin, Yo no sé pero sé, con SFDK, Ron en el piso -donde canta “No es que me ofenda, pero me siento viejo cuando los chamaquito’ ahora me dicen Leyenda”-, This is Not America, uno de los primeros temas que lanzó del disco hace ya dos años, el son de En talla con Al2 El Aldeano, y Bajo los escombros, el tema en que se refiere a la resistencia palestina, donde invitó a la cantante Amal Murkus y otros músicos de ese territorio en guerra.

Es un disco muy interesante. Hay que escucharlo.

Ya no importan las letras es el segundo álbum de Residente y el primero en los últimos siete años.