Víctor Jara fue nombrado en la letra de Matador de los Fabulosos Cadillacs y fue por eso que muchos jóvenes en los 80 se enteraron de su existencia. Decía la canción: ¿Qué suenan? Son balas, me alcanzan, me atrapan. Resiste, ¡Víctor Jara no calla!

Mucho después, en 2022, Residente le hizo un tributo en su canción This is not America y allí crudamente recrea el que, según su imaginación, fue el momento de su asesinato.

Los argentinos y el portorriqueño no son los únicos artistas que citaron su figura y su martirio como ejemplo del compromiso que puede tener un artista popular.

No se sabe bien cuándo fue su asesinato. Quizá haya sido unas pocas horas después del Golpe que Pinochet y los militares que lo acompañaron en su mayor traición. Si esto fue efectivamente así, se podría convenir que fue hoy hace 50 años.

Hoy, 12 de setiembre. En realidad, el aniversario justo puede ser hoy o mañana o el jueves o el viernes. El dato concreto es que su viuda, Joan, puso rescatar su cuerpo recién el domingo 16 de aquel setiembre de 1973.

En estas últimas horas, se dio a conocer un video creado por Inteligencia Artificial que permite escuchar a Víctor en una canción que presenta su último poema, Somos cinco mil, que escribió ya en prisión, en el estadio Chile, y que fue sacado de ese tenebroso lugar gracias a la valentía de unos compañeros que estaban con él y pudieron salir.

Esto se suma a la épica historia de su final.

Ya lo era su canción Manifiesto, que había grabado antes del golpe, y que fue publicada por Joan ya en el exilio, después de aquel setiembre funesto.

Es aquella en la que dice que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas.

Esto sucedió ayer, durante la conmemoración en Santiago de los 50 años del golpe.

¿Lo de citar esta canción es una premonición? Tal vez.

No casualmente por ese alto valor emotivo, es que en 2019 se reunieron artistas chilenos y argentinos para recrearla en su homenaje.

Cuando fue asesinado, Víctor Jara tenía 41 años.