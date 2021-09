Para la economista Gisela Veritier, tanto la vice presidenta Cristina Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, tienen razón en cuanto a los distintos argumentos sobre el gasto público en Argentina, porque hablan de distintas cuestiones técnicas.

La Directora General del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica, sostuvo que "La realidad es que el trabajador de a pie, que va al super, no le alcanza el sueldo. Desde 2018 el poder adquisitivo ha bajado 22 puntos".

En declaraciones al programa Es por Acá, que se emite por la FM 102.3, la experta indicó que lo principal en la discusión sobre el gasto en el país tiene que ver con qué se va a priorizar. "En 2018 y 2019 la recesión fue de 4.7 puntos. Luego vino la pandemia, durante la cual se perdieron 9,9 puntos del PBI. Se dispararon variables como el empobrecimiento, informalidad. Venimos de años con entre 40 y 50 puntos de inflación, con reacomodamiento de los salarios mucho menor, con una seria disminución del poder adquisitivo", explicó Veritier.

"Ante la pandemia, el Gobierno -como pasó en todo el mundo- el único actor en pie para intervenir en la economía fue el Estado, con una política muy activa respecto al gasto (IFE, ATP). Este año apelaban mucho a la reactivación económica. Incluso, a comienzo de año, se hablaba de una suerte de Plan Marshall de recomposición de la economía, al estilo de la salida de la crisis del 30", detalló la economista.

No obstante, sostuvo que "no se vio una explosión, no se vio volcado en obra pública, ni reactivación de la economía. Después vino la segunda ola. Todo eso hace que estemos parados donde estamos parados ahora. Hay una presidenta que dice que no se gastó lo suficiente y un ministro de Economía que dice que en realidad hubo un gasto importante", destacó Veritier.

Al ser consultada sobre el origen del dinero que el Estado debe erogar en un contexto de crisis, la experta sostuvo que el gran problema de Argentina son los dólares. "Si la economía se empieza a reactivar - en Argentina que tiene una estructura productiva dolarizada- comienzan a aumentar las importaciones para meter al sistema productivo y proveer al mercado. Pero no hay reservas del BCRA. No hemos negociado con el FMI, por lo que no podemos tomar deuda para financiarnos. Los giros que entraron del Fondo se están usando para pagarle al mismo FMI y otras deudas", indicó Veritier.

En cuanto a la enorme brecha que existe en la cotización del dólar oficial y el denominado "blue", la experta sostuvo que justamente "es el talón de Aquiles del gobierno hoy porque marca las expectativas devaluatorias, también consumen reservas. Estamos en mínimos históricos de reservas del BCRA", advirtió.

"Queremos que la economía empiece a crecer. Ese crecimiento demandará más importaciones, pero no tenemos plata para pagarlas porque no tenemos reservas en el BCRA, ahí nos topamos con la frazada corta: el límite al crecimiento es corto también", analizó Veritier.

Escuchá la entrevista completa:

En cuanto a las negociaciones de Guzmán para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Veritier opinó que "si se cierra un acuerdo con el FMI pasaríamos de un stand by a un préstamo de facilidades extendidas, que es de más largo plazo. Está escrito en los estatutos del FMI: es un préstamo que sí o sí pide ajustes, es decir reformas: previsionales, impositivas, laborales, etc. Y ahí se juega la base electoral del Frente de Todos. Plantearlo antes de las elecciones hubiera sido igual de ruinoso", indicó.

En cuanto a las restricciones impuestas por el gobierno para la compra de dólares, la economista sostuvo que, a su entender "en el corto plazo el mercado cambiario no se va a liberar, porque las corridas podrían ser graves. El cepo se mantendría".

En otra parte de la entrevista, Veritier se refirió a una eventual reforma tributaria, e indicó que ese tipo de redefiniciones siempre tienen que ver con componentes ideológicos: "Cada reforma impositiva lo tiene. Más allá de eso, no se puede dejar de pagar impuestos. En todos los lugares del mundo los impuestos son parte del presupuesto fiscal. En todos los lugares la carga impositiva es elevada. Impuestos tiene que haber. Los déficit se financian con emisión, con impuestos y con deuda. Son las tres vías. El Gobierno va a tener que ver a qué sectores promover en términos de valor agregado, desarrollo, fomento de mayor educación y mejores condiciones laborales. Con la urgencia también de que hay que conseguir dólares ya", sostuvo.

En cuanto al paquete de medidas que comenzó a anunciar el gobierno nacional tras la dura derrota en las PASO, Veritier dijo que no ve un relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández. "Sí creo que se han tomado medidas que se venían dilatando. Habrá que ir midiendo su efecto ante esta falta de dólares. El Gobierno tendrá que hacer una jugada de ajedrez para ver cuándo se cierra el acuerdo con el FMI. No olvidemos que en diciembre hay que hacer el segundo pago al FMI, que es de 1800 millones de dólares", advirtió la profesional, agregando que "En este contexto, lo ideal sería cerrar un acuerdo antes para no tener que pagarlos ahora, que los necesitamos"

"La gran discusión de ahora es cómo administramos la escasez. Por eso el problema entre Cristina y Guzmán, en un contexto en que necesitamos de manera urgente poner la economía en marcha. La otra gran discusión es ver qué va a pasar el año próximo. El presupuesto contempla un crecimiento económico, pero dependerá de ese acuerdo. Estamos administrando escasez: la famosa frazada corta", concluyó Veritier.