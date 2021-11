En una maratónica reunión entre Argentina y el FMI en Roma, Martín Guzmán y Gustavo Beliz mantuvieron un encuentro con Julie Kozack y Geoffrey Okamoto para avanzar en las negociaciones por el préstamo que tomó el gobierno de Cambiemos.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad el economista Alfredo Blanco dijo que la situación de Argentina es muy complicada. “La situación no es si le vamos a pagar, está descartado porque no le podemos pagar. Hay que partir que Argentina no le puede pagar la deuda al FMI y tiene que negociar un acuerdo. El Fondo a su vez sabe que el país no puede pagar y le preocupa. Hay un plano que es el discursivo para la tribuna contra el fondo y el capital financiero y por otro las reuniones que se trata de llegar a un acuerdo con condiciones que se juzguen más adecuadas”, expresó el docente y académico

También se conocieron las declaraciones de Héctor Torres, ex representante argentino en el Fondo que dijo que la postura argentina en la negociación es "torpe" y "contradictoria" y no descartó que el Gobierno entre en default con el organismo multilateral en 2022. “Argentina lo que necesita es un programa de reformas, que no se solucionan con una devaluación, sino con un programa económico integral, que no sea un plan de estabilización solamente”, expresó el delegado argentino ante el Fondo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Al mismo tiempo el economista Alfredo Blanco manifestó que el FMI ya expresó que intentará acordar con Argentina sobre la base de un programa económico y eso es el nudo de la discusión. “Partiendo de la base que Argentina quiere acordar con el Fondo la pregunta es cómo se resolverá la cuestión política de una coalición cuando tienen distintas miradas y a su vez una presidencia cada vez con menos legitimidad. Me parece que el país no se puede dar el lujo de caer en default. En marzo tendría que estar resuelto con el FMI y acordado con el Club de París. Hay algunos que creen que con defaultear la deuda no va a pasar nada y no es así. Hoy hay muchas empresas locales con proveedores extranjeros que frenan entregas por que no saben si el Banco Central permitirá que pagar .”, concluyó el economista.