El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, dijo que los acreedores presentarán una oferta de reestructuración de deuda a último momento.

"Todo se define al final del período de suscripción", afirmó en Radio 10. Explicó que los acreedores tomarán su decisión a último momento, cuando cuenten con la mayor información disponible.

"En 2005 hubo una cantidad de acreedores importantes que se pasaron todo el período de suscripción diciendo que la oferta iba a fracasar y era un desastre y a último momento entraron", recordó.

Acerca del resultado de la negociación, dijo que "tendríamos que ser no pesimistas, tenemos que tener una cierta cautela y ser no pesimistas", y describió que "estos grupos con los que se está negociando tienen intereses diferentes, vienen de posiciones diferentes, compraron en valores diferentes".



"La propuesta final va a ser reformulada tomando en consideración la comunicación del Fondo del otro día y posiblemente fruto de alguna interacción más con algún acreedor, no debería tardar mucho más", agregó.