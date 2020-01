Luego de que se anunciara un congelamiento de tarifas de taxis y remises por 120 días, el concejal Esteban Bría comparó los precios de taxis de Buenos Aires y Rosario. Asegura que en mayo, con el aumento diferido -que llevará el precio para subirse a un taxi a 67,37 pesos- Córdoba será la que tenga la bajada de bandera más cara.

El edil por la UCR dijo a Canal 10 que actualmente "Córdoba es la tercera ciudad en mayores costos de bajada de bandera. Con el acuerdo que ya se tiene otorgado, en mayo pasa a encabezar el ranking con la bajada de bandera más alta", expresó.

Y detalló: "El servicio es uno de los más caros del país y está, en cuanto a calidad, muy por debajo de la media. La mayoría de los autos con chofer no se puede pagar de otra forma que no sea en efectivo, no hay una aplicación que nuclee a todos, no todos los vehículos tienen aire acondicionado, se autorizó provisoriamente el uso de vehículos más viejos, se bloqueó el ingreso de nuevos prestadores, al no incorporar tecnología no sabemos cuál es el recorrido que hacen los taxis, si funcionan o no", explicó.

Bría adujo que la solución sería primero, incorporar tecnología al sistema vigente para evaluar si la cantidad de chapas existentes satisfacen la demanda de los usuarios. Y progresivamente pasar a un sistema multimodal, con mayor competencia, donde el beneficiado sea el usuario.