Entrevista Ariel Ruiz - AM580 -Cámara de Concesionarias by cba24n.com.ar

Como a la mayoría de las actividades, las concesionarias de automóviles están severamente afectadas en su actividad tras casi dos meses de aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Y pese al inicio de la Fase Cuatro de la cuarentena, aseguran que ellos no tienen los beneficios de otros sectores.

“Nosotros recibimos una buena y mala noticia, porque nos avisaron que vamos a poder trabajar vía delivery, pero habiendo pasado ya en Córdoba a la Fase 4 de la cuarentena, ya se han habilitado un montón de rubros para abrir y nosotros aún no”, se lamentó el presidente de la Cámara de Concesionarias de Córdoba, Ariel Ruiz, en diálogo con Radio Universidad.

El empresario explicó que la situación que atraviesa el sector “es desesperante” por la falta de actividad.

“Tenemos sólo un 15% de la actividad que teníamos en abril de 2019 y eso que en ese mes ya estábamos con la mitad del volumen del año anterior, es decir que estamos en el 15% del 50%, es una situación muy difícil, desesperante”, analizó el representante de los locales de ventas de vehículos.

En ese sentido, aseguró que hay malestar en el sector por lo que consideran un trato desigual para las concesionarias.

“Nuestros socios y los comerciantes están muy molestos por el trato desigual con otros rubros. Nosotros no podemos ni siquiera trabajar en turnos para poder salir de esta situación tan desastrosa. Es una situación muy difícil y muy preocupante para nosotros y para la gente que trabaja con nosotros. Hay mucha angustia”, indicó Ruiz.

Ruiz adelantó además que esta tarde desde las 13 se reunirán con representantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia para explicarles la situación y solicitar la apertura de locales.

“Nuestra actividad tiene todas las condiciones para poder aplicar todos los protocolos sanitarios con eficacia, con locales amplios, pocos escritorios y poca cantidad de gente dentro de ellos”, aseguró.

En cuanto al pago de los salarios en el sector, Ruiz aseguró que salvo casos particulares, la mayoría de los comercios han tenido espalda para abonar el 75% de los salarios de los empleados.

“Esto nos preocupa no sólo porque a la gente no le alcanza con ese dinero, sino porque no sabemos cuanto tiempo más se podrá sostener incluso ese pago”, cerró Ruiz.-