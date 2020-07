Un relevamiento de la Cámara de Comercio de Córdoba detectó que durante la cuarentena cerraron más de 3500 comercios en toda la provincia.

José Viale, titular de la cámara, dijo a Canal 10 que entre los rubros más afectados se encuentran calzado e indumentaria, y ópticas. Otros sufrieron pocos efectos, como el comercio de comestibles. Otros sufrieron un efecto fuerte al principio pero se recuperaron con el tiempo, como combustibles y motores.

"Un rubro que tuvo un efecto muy positivo fue la venta electrónica, que si bien es un porcentaje menor de la venta en general, lo mismo tuvo un incremento enorme, porque la gente que ya tenía el sistema de ventas electrónicas ha mejorado mucho en ese aspecto, algunos triplicaron o quintuplicaron la venta por vía electrónica", indicó Viale.

Aunque se dio una vuelta a la actividad presencial en muchos rubros, las ventas siguen en baja. "Si trazamos una media, podemos decir que estamos en un 35 o 40 por ciento de lo que se vendía", expresó.

Y agregó que preocupa entre los comerciantes el pago de servicios, sobre todo con Epec "que es la más inflexible. Ha propuesto planes de pago pero no los ha concretado. La Cámara de Comercio insistió a las autoridades de Epec, porque los meses de abril, mayo y junio fueron meses donde los comerciantes no trabajaron, Epec nos dijo que íbamos a pagar en 30 meses sin intereses pero eso no se reglamenta", advirtió.