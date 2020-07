La pandemia del coronavirus y la consecuente cuarentena obliga a todos a replantearse varias cosas. Una de las áreas que más se ve influenciada es la del comercio. Algunos negocios ya contaban con la venta online, y ahora esta tomó principal protagonismo, mientras que otras se han tenido que readaptar.

Mercado Libre es el gran referente de ventas online de nuestro país y por ende el mejor ejemplo para hablar de esta situación. En las primeras semanas de la pandemia, la conocida empresa tuvo un impacto negativo, algo lógico ya que nadie esperaba el anuncio del aislamiento preventivo y obligatorio. Sin embargo, luego de pasar esas primeras semanas, todo fue positivo. En el mes de Abril se registró un claro aumento de la oferta y de la demanda. Esto se tradució en un gran incremento en las acciones de la empresa.

A nivel general, la facturación del e-commerce creció un 84% en abril, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). A su vez, las órdenes de compra tuvieron un incremento del 38% y las unidades vendidas un 71%, según el estudio que realizó dicha Cámara junto a Kantar.

En Crónica Matinal, por Canal 10, conversaron con Luis Méndez, Titular de la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba (CEC), quien explicó:

"Se dio un fenómeno de que la gente al estar en su casa la venta por internet en los canales online han crecido increíblemente ya que la gente se empezó a hacer de ahorros que antes no tenía al no poder salir y no cargarle combustible al vehículo".

Méndez comentó que "los productos más vendidos son las notebooks, PC, celulares, incluso pequeños electrodomésticos y línea blanca, en general de todo un poco". A su vez, el Titular de la CEC agregó que la posibilidad de financiamiento de las compras online ha sido muy importante para este notable crecimiento: "Los planes han ayudado muchísimo, como el Ahora 12 o incluso el Ahora 18 para algunos productos hace que la gente no lo piense demasiado y se meta en planes de financiación".

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Méndez comentó que, ante este auge del comercio online, hay un gran faltante de productos, así como también demoras en la entrega, esto último debido más que nada a la situación de pandemia pero también a la abundante demanda. "Tengamos en cuenta que la mayoría de las fábricas estuvieron cerradas 45 días o dos meses, han abierto y toda la demanda de nuestros clientes no está fabricada todavía", explicó el Titular de la CEC.

Por último, Luis Méndez dió detalles de los aumentos que han sufrido los productos online en medio de la crisis económica que vive Argentina y el mundo debido a la pandemia. Explicó que los incrementos en los precios se van dando permanentemente, siendo el promedio semanal de un 3% a un 5%. A su vez, asoció estos aumentos la gran diferencia que existe entre el valor oficial y el dólar blue:

"Los importadores no pueden acceder al dólar oficial y eso genera que los precios se disparen más cercanos al valor del dólar blue y los incrementos rondan entre un 30% o un 40% y en algunos casos más incluso".