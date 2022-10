El Banco Central (BCRA) aumentó casi US$ 5.000 millones de reservas en septiembre. La cifra es inédita para un sólo mes y permite cumplir con la meta de acumulación acordada con el FMI.

El Ministerio de Economía anunció que se anunciará medidas tendientes a promover exportaciones y a limitar maniobras especulativas de importadores.

El Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" incentivó la liquidación de US$ 8.123 millones de ese grano y derivados en septiembre -un mes de en el que las exportaciones del agro históricamente son un tercio de ese valor- de los cuales US$ 7.646 millones ya entraron al mercado cambiario y, el resto, ingresará hasta el martes.

El BCRA embolsó US$ 4.968 millones (64% del total ingresado a través del Programa) y culminó el mes con un nivel de reservas de US$ 37.621 millones, unos US$ 890 millones más que a principios de mes, ya que hubo que pagar un vencimiento de US$ 2.600 millones al FMI.

En los próximos días, ingresarán alrededor de US$ 3.900 millones, una vez que el Directorio del FMI dé el visto buenos a la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que le otorgó a la Argentina para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo el viernes que "tenemos que cuidar cada dólar que entró". En razón de ello, agregó, mañana será comunicada "una serie de medidas para incrementar el volumen de exportaciones; y un nuevo sistema para que aquellos que hicieron trampa y consiguieron que jueces habiliten importaciones vean caído ese beneficio",