Este jueves inicia el pago de salario complementario a 1,6 millones de trabajadores de 193.000 empresas que adhirieron al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por la pandemia del coronavirus.

La noticia fue confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los trabajadores pueden consultar, por medio de la web de Anses, la fecha de cobro.

Los interesados deben ingresar en www.anses.gob.ar, sección Accesos rápidos, colocar su número de Clave Única de Identidad Laboral (CUIL) y el sistema les confirmará la fecha de acreditación.

El ATP brinda una asignación compensatoria al salario que es abonada por la Anses, para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado que cumplan con los requisitos para contar con los beneficios.

La Anses recordó que la asignación será del 50% del salario neto de febrero de 2020 y no podrá ser inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $16.875, ni superar dos SMVM, es decir, $33.750, ni al total del salario neto de ese mes.

En el caso de que figure la leyenda "usted NO está registrado, consulte a su empleador" no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema.

Las empresas incluidas en el programa ATP son aquellas que acreditaron una sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.