A partir del lunes, algunas de las agrupaciones nucleadas en 'la Mesa de Enlace' llevarán adelante un lockout en la comercialización durante tres días. La decisión, que encabezan la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, se tomó después de la decisión del gobierno nacional del cierre temporal de exportaciones de maíz.

Sin embargo, ya en el núcleo interno hay diferencias. Por caso, Coninagro anticipó que no se pliega a la medida. Y desde Córdoba, el titular de la Sociedad Rural, Pedro Salas, adujo que la medida es por un tiempo breve (el 1 de marzo) y "no habrá afectación".

Recordó, a su vez, que a la mayoría de los grandes productores, que encabezan las protestas, "les fue muy bien" durante la pandemia.

El dirigente refleja así, la visión de que existe 'otro campo'.

Sobre el conflicto, remarcó: "Esto no es contra nadie. Normalmente se concertaba entre las partes; hoy nos afectan el crecimiento de los precios internacionales después de la crisis por la pandemia, pero hace falta un acuerdo para que no falta el insumo y no haya una escalada. Hay que cuidar lo propio, yo digo que la Patria es el pan nuestro de cada día".

Remarcó que en los tiempos próximos "vamos a tener que poner el hombro en serio.

Político-partidario

Salas dejó en claro que entre los reclamantes hay "militantes del Cambio", haciendo alusión a su cercanía con el Pro. Pidió "ser más sinceros", porque "acá nos conocemos todos", y anticipó "discursos muy agresivos".

En diálogo con el programa Es por acá, de radio Universidad, remarcó: "Hay varios que eran funcionarios hasta hace un año y ahora son opositores. Hoy necesitan posicionarse políticamente para la discusión de las próximas candidaturas. Pero no podemos generar una escalada para provocar otra devaluación".

Respecto al momento actual del sector, consideró que existen "ideas medievales" movilizadas por muchos dirigentes que acumulan mucho poder, pero consideró entre las prioridades "resolver cómo industrializamos el campo con producciones en zona".

En ese camino, remarcó que "jamás llevaron una sola propuesta sobre cómo solucionar la cuestión de pequeños y medianos productores".