Tras la llegada de Lula Da Silva al país, aumentan las expectativas por posibles anuncios económicos. Uno de los principales anuncios se relaciona con el lanzamiento de una moneda común entre Brasil y Argentina.

Esto fue anunciado en un texto publicado por ambos mandatarios en el diario dominical Perfil. Es una antesala de la agenda que compartirán hoy lunes, en una reunión enmarcada en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Acerca de esto, Eduardo Crespo, doctor en Economía y profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, dialogó con Nada del Otro Mundo por la FM 102.3.

“Hasta donde leí y escuché, se trataría de algún tipo de moneda para reducir costos de transacción. Es decir una moneda que evite pasar por el dólar cuando se compra y cuando se vende. Ya el saldo cuando se cancela, puede hacerse en dólares”, explicó el economista.

Profundizando sobre esto, adelantó que posiblemente el objetivo de la iniciativa es acumular dólares cuando un país cuente con superávit comercial. De esta manera, todos los restantes en la moneda estadounidense no serán requeridos para transacciones entre ambos países.

“Esto no significaría, por lo menos con la información que me llegó a mi, que los países pierdan sus monedas locales. Es decir, que Argentina deja de tener el peso y Brasil deja de tener el real. No sería una unión monetaria”, agregó en torno a la posible implementación de la iniciativa.

Vale destacar que actualmente Brasil se constituye como el principal socio comercial de la Argentina. Sumada a las expectativas que giran alrededor de la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

Acerca de la verdadera eficacia que esto podría tener para la acumulación de dólares en Argentina, Crespo manifestó: “ No creo que tenga una relevancia muy significativa porque en el caso argentino no se trata sólo de un asunto comercial. Tiene problemas financieros, una tendencia crónica a la salida de capitales”.

“En el mejor de los casos puede optimizar un poco el uso de divisas, no va a resolver el déficit estructural de divisas que tiene la Argentina”, aseguró.

Desde el pasado diciembre, el ministro de Economía Sergio Massa habló acerca de negociaciones por financiamientos con el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Créditos que estarían destinados a potenciar el gasoducto y otras formas de energía.

Sobre esto, Crespo expresó: “Esto sería muy importante, si se obtiene financiamiento de ahí para algo que es vital para la Argentina puede significar muchísimas divisas. Sería un préstamo para culminar una obra vital para el país. Esto sí me parece más importante que el tema de una moneda”.

Finalmente, se refirió a la economía brasileña: “Bolsonaro deja muchísimos problemas de todo tipo. En el plano económico Brasil todavía tiene un volumen de reservas muy importantes, no por Bolsonaro, sino a que su situación financiera es relativamente estable”.