Willie Nelson ha anunciado un nuevo álbum de estudio, That's Life, que rinde homenaje a Frank Sinatra. El álbum, que se lanzará el 26 de febrero de 2021, el décimo quinto de Nelson para Legacy Recordings de Sony,

En honor a la influencia e inspiración perdurables de Frank Sinatra, nacido hace 105 años el 12 de diciembre de 1915, That's Life continúa la apreciación musical de Nelson por el arte y el repertorio de su amigo, una exploración ejemplificada por My Way de 2018, que ya ganó un Grammy a la Mejor Tradicional. Álbum Pop Solo.

Nelson cumplirá 88 años el 29 de abril de 2021.

El álbum fue grabado en el espíritu de su innovador Stardust de 1978, Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin de 2016 y My Way de 2018.

Un tema clave del nuevo álbum de Willie incluye «I Won't Dance», (con Diana Krall) y «A Cottage For Sale»

Willie Nelson - I Won't Dance ft. Diana Krall

El cuadro de la portada del nuevo álbum de Willie y su icónica guitarra, Trigger, de pie bajo el resplandor de una farola crepuscular, fue creada por Paul Mann, un pintor e ilustrador conocido por su trabajo en carteles de películas. Evoca imágenes clásicas de álbumes de Sinatra como In the Wee Small Hours , cuya canción principal aparece en That’s Life.

Nelson y Sinatra fueron amigos y llegaron a protagonizar juntos un anuncio público para el Servicio Espacial de la NASA.

El álbum contiene:

01. Nice Work If You Can Get It (Ira Gershwin & George Gershwin; Sinatra-Basie: An Historic Musical First, 1962)

02. Just In Time (Adolph Green, Jule Styne & Betty Comden; Come Dance With Me!, 1959)

03. A Cottage For Sale (Larry Conley & Willard Robison; No One Cares, 1959)

04. I’ve Got You Under My Skin (Cole Porter; Songs For Swingin’ Lovers!, 1956)

05. You Make Me Feel So Young (Josef Myrow & Mack Gordon; Songs For Swingin’ Lovers!, 1956)

06. I Won’t Dance – featuring Diana Krall (Jerome Kerr, Oscar Hammerstein II, Otto Harbach, Jimmy McHugh & Dorothy Fields; A Swingin’ Affair!, 1957)

07. That’s Life (Dean Kay & Kelly Gordon, That’s Life, 1966)

08. Luck Be A Lady (Frank Loesser; My Kind Of Broadway, 1965)

09. In The Wee Small Hours Of The Morning (David Mann & Bob Hilliard; In The Wee Small Hours, 1955)

10. Learnin’ The Blues (Dolores Vicki Silvers; Session with Sinatra EP, single, 1955)

11. Lonesome Road (Nathaniel Shilkret & Gene Austin; A Swingin’ Affair!, 1957)