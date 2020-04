Across the Universe es un musical del 2007, ambientado en los años 60 en Estados Unidos y en la música de la banda británica The Beatles.

La trama gira en torno a Jude (Jim Sturgess), un joven trabajador que deja su ciudad natal, Liverpool, para buscar a su siempre ausente padre en Estados Unidos y es golpeado por las olas de cambio reformando el país.

Aquí, Jude se enamora de Lucy (Evan Rachel Wood), una niña estadounidense rica, pero fuerte y consciente, que se une al movimiento antibélico en Nueva York.

Mientras el número de cadáveres de las víctimas de la Guerra de Vietnam aumenta, las tensiones políticas entre amigos se salen de control; es entonces cuando Jude y Lucy intentan encontrar la salida de un psicodélico mundo que se vuelve loco.

Los nombres de los personajes están tomados de las canciones del grupo.

Across The Universe Trailer Subtitulado / Vesvi

Elenco:

Evan Rachel Wood como Lucy Carrigan. Jim Sturgess como Jude Feeny.

Joe Anderson como Maxwell "Max" Carrigan. Dana Fuchs como Sadie.

Martin Luther McCoy como Jojo. T.V. Carpio como Prudence.

Bono como Dr. Robert . Eddie Izzard como Sr. Kite

Salma Hayek como Enfermeras Cantantes.

Joe Cocker como Vagabundo/Proxeneta/Hippie. Entre otros.

La banda de sonido es excepcional.